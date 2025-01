Klobouk Melanie značil odstup. Trump při hymně překvapil, říká Forejt

Ceremonie, jakou byla inaugurace Donalda Trumpa, s sebou přináší celou řadu společenských momentů. Ty nejzásadnější zhodnotil v rozhovoru pro Aktuálně.cz někdejší protokolář českých prezidentů Jindřich Forejt. "Zajímavé bylo například to, že se ceremonie účastnil prezident Argentiny Javier Milei. Historicky většinou nebývá zvykem, že se nástupního ceremoniálu účastní úřadující prezidenti," uvedl.

Jak na vás při inauguraci působil Donald Trump?

Oproti první inauguraci jsem si všiml, že si některé momenty více užíval. Jako by už dobře věděl, které okamžiky si má pamatovat lépe. Jeho první osobní poznámka, která zazněla při podepisování prezidentských výnosů krátce po inauguraci, byla, že je spokojený s konáním akce uvnitř. Také si pochvaloval akustiku.

Mimochodem, nepamatuji si, že by některý prezident USA při inaugurační přísaze během hymny salutoval. Klasickým gestem občanů Spojených států je přiložit si při hymně pravou ruku na srdce, čímž dávají najevo poctu i vlajce.

Jak hodnotíte oblečení první dámy Melanie Trumpové? Zaujala zejména svým kloboukem, přes který ji skrze televizní kamery většinu času nebylo vidět do obličeje…

Nejsem módním specialistou, abych to důkladněji hodnotil, ale samozřejmě mě to také zaujalo. Melania pro podobnou příležitost měla velice decentní dress-code, i z hlediska barvy, kterému ale dominoval klobouk hluboko zaražený do čela. Jak sám říkáte, bylo velmi obtížné zachytit její pohled.

Takhle oblečená - i s kloboukem - přitom Melania zůstala i po dobu oběda, který se konal po inaugurační přísaze. Nebyl to žádný prohřešek proti společenskému chování, ale trošku to znemožňovalo kontakt s ní. Ostatně prezident Trump chtěl Melanii při inauguraci v jednu chvíli políbit, ale přes klobouk to nešlo.

Co takový outfit o Melanii napověděl?

Značí odstup a dává důraz na osobní prostor, protože vás oddaluje přítomným. Myslím, že tohohle chtěla dosáhnout.

Co vás zaujalo z ceremoniálního hlediska?

Jeden z prvních aktů nově inaugurovaného prezidenta bylo podepsání prezidentských rozhodnutí. Jedno z prvních, které podepisoval v prvním sledu přenášeném televizí po inauguraci, bylo rozhodnutí, aby při příštích inauguracích prezidentů vždy vlály vlajky Spojených států v takzvané plnosti, tedy vytažené až na vrchol. Je to z důvodu, že včerejšek ještě spadal do času státního smutku, který USA drží za nedávno zesnulého prezidenta Jimmyho Cartera. Vlajky proto vlály na půl žerdi a Trump by byl rád, kdyby to už nenastalo.

Co říkáte na to, že se inaugurace kvůli mrazům konala netradičně uvnitř?

Většina z nás zažila inauguraci vevnitř poprvé. Pro televizního diváka to vzhledem k snímání kamer až takový rozdíl není, ale pro účastníky a samotného prezidenta jde o velký rozdíl. Venku před sebou prezidenti vidí různé vjemy jako například lidské moře těch, kteří se přišli podívat. Zážitek může být odlišný…

Jak se pro danou příležitost hodil Kapitol?

Kapitol je místo, které je s prezidentskými odkazy spojeno. Před několika dny se tam uskutečnilo právě i uctění památky Jimmyho Cartera. Je to místo, které má svoji pietu a vyzařuje specifickou atmosféru.

Když odhlédneme od místa konání, vymykalo se zvyklostem i něco dalšího?

Například to, že se ceremonie účastnil prezident Argentiny Javier Milei. Historicky většinou nebývá zvykem, že se nástupního ceremoniálu účastní úřadující prezidenti, potažmo panovníci jiných zemí. Není to železné pravidlo, nedávno jej pozvánkami na svou korunovaci porušil třeba i britský král Karel III., ale překvapivé to je. Zejména z pohledu USA, kde něco takového zvykem nebylo. Pro Mileiho jde o velkou poctu.

Z ceremoniálního hlediska mě zaujala hudební složka. Tím, že se inaugurace konala uvnitř v Kapitolu, kde je skvělá akustika, musela se podle mě hudební vystoupení vrýt publiku do paměti.

