Jak zničit supervelmoc za 100 dní. "Trump nakazil ekonomiku nejistotou"

Zatímco někomu jeho výroky přinášejí skoro každodenní zábavu, jiní i kvůli němu přicházejí o peníze či se obávají o život. Donald Trump je právě dnes sto dnů v úřadu prezidenta USA. Jaké byly? Podle ekonomů, které Aktuálně.cz oslovilo, je hlavním dopadem jeho vlády obrovská nejistota. A pokud by Trump skutečně zavedl slibovaná cla, mohlo by to znamenat ekonomickou otočku o sto let zpátky.

Souvětí, které před sto dny změnilo svět: "Já Donald J. Trump slavnostně přísahám, že budu věrně vykonávat úřad prezidenta Spojených států a budu podle svých nejlepších schopností zachovávat, chránit a bránit ústavu Spojených států," řekl už podruhé Trump.

Za tu dobu znovuzvolený americký prezident přetvořil federální vládu: změnil rozsah své moci, vzepřel se soudům a zaměřil se na své nepřátele. Během první stovky dní v oválné pracovně přivedl ekonomiku, kterou USA celý svět záviděl, na pokraj krize, ohrozil pověst země a vyvolal strach mezi vlastními voliči, kteří ztratili důvěru v jeho vedení, píše CNN.

Američané před jeho zvolením doufali v nižší ceny potravin, což jim Trump slíbil - jenže svými prohlášeními a rozhodnutími činí spíše opak. Americká televize CNN se domnívá, že jeho činnost "téměř jistě povede k ještě většímu nárůstu cen a nedostatku". Prezident, který hraje golf, zatímco Američané přicházejí o celoživotní úspory, často podle CNN působí lhostejně ke strastem svých občanů, od miliardářů a obchodních magnátů po běžné spotřebitele.

Obrovská nejistota na trzích a návrat o sto let zpět

"U žádného rozhodnutí není jasné, zda bude platit a v jaké podobě, protože po jejich původním oznámení dost často dochází k odkladu nebo k nějaké změně. A z toho vyplývá obrovská nejistota," popisuje situace ve světové ekonomice David Marek, hlavní ekonom společnosti Deloitte. Firmy, které nějakým způsobem spolupracují se Spojenými státy, dnes podle něj nevědí, co bude a co nebude platit.

Nejistotu popisuje další oslovený ekonom, Dominik Stroukal z Metropolitní univerzity Praha, jako jev, který není vyloženě negativní nebo pozitivní. "Člověk, který se rozmýšlí, jestli investovat, zakládat podnik v Americe nebo v Evropě anebo co bude dělat se svými penězi, si je tak kvůli nejistotě prostě zašije do matrace," říká s nadsázkou. "Tím, že jsou USA světovým hegemonem, jsou schopné ovlivnit byznysové prostředí všude na světě," doplňuje.

Jev se propisuje do všech odvětví - a nikdo neví, jestli na konci byznysového dne bude v plusu, nebo v minusu. "Dokonce ani odvětví, o kterém jsme si všichni mysleli, že je i v divoké době doslova obrněné, tedy zbrojaři, nyní neví, co bude. Mluvil jsem s několika firmami a ani tam si nebyli jistí, co se vlastně vůbec děje," uzavírá Stroukal.

Krásná cla a zlatý věk

Trump z ekonomického pohledu nejvíc zaujal tím, že je podle všeho přesvědčen obnovit - jeho slovy - "zlatý věk" pomocí "krásných cel". To ale podle Marka nemůže fungovat. "Můžeme se podívat zhruba o 100 let zpátky, kdy na počátku 30. let Spojené státy provedly podobný manévr - a nevedlo to k ničemu dobrému," upozorňuje Marek. Tehdy USA výrazně zvedly cla. "Během několika málo let klesl objem globálního obchodu o čtvrtinu. Při dnešním rozsahu globalizovaného mezinárodního obchodu by byl pokles o čtvrtinu něco, co by ekonomicky nebylo srovnatelné s žádnou krizí v posledních desetiletích," tvrdí ekonom.

I přes kritiku ze všech stran Trump svůj názor nemění. "Když se podíváte na všechny ty roky, co tohle dělám, měl jsem ve všech věcech pravdu," řekl Trump minulý týden časopisu Time. "Budete mít nejbohatší zemi, jakou jsme kdy měli, a v nepříliš vzdálené budoucnosti zažijete explozi vzhůru," slibuje.

Jeho postoj pak kromě vztahů s ostatními zeměmi - včetně spojenců - neprospívá ani důvěře Američanů. Po listopadovém zvolení jej podporovala víc než polovina hlasů, z nejnovějšího průzkumu ale vyplývá, že jeho podpora je pouze 41 procent. To je nejhorší hodnota ze všech prezidentů za prvních 100 dní ve funkci za posledních 70 let.