Trumpova "noční čistka", staronový americký prezident vyhodil vládní inspektory

Americký prezident Donald Trump v pátek večer propustil z několika ministerstev a dalších úřadů dosavadní generální inspektory. Jsou to činitelé, kteří mají nezávisle monitorovat práci vlády. Informoval o tom deník The Washington Post (WP), podle kterého přišlo o funkci nejméně 12 inspektorů. List The New York Times (NYT) později informoval o 17 propuštěných.

Oba deníky Trumpovu intervenci popisují jako "noční čistku". Staronový šéf Bílého domu tím pokračoval v rozsáhlých personálních změnách, kterými chce po návratu do čela Spojených států zajistit, aby pracovníci federálních agentur nekladli odpor naplňování jeho programu. Trump mimo jiné na úvod druhého mandátu nařídil ukončení všech vládních iniciativ na podporu rozmanitosti a podepsal dekret, který má umožnit snadné propouštění kariérních úředníků. Související "Nikdy nezapomeneme, neodpustíme." Omilostnění útočníci na Kapitol vyzvali k odplatě Čistku mezi generálními inspektory podle WP zřejmě neprovedl v souladu se zákonem, neboť ten ukládá prezidentovi o takovýchto změnách informovat Kongres se 30denním předstihem. Inspektoři jsou jmenováni prezidentem nebo šéfy jednotlivých agentur a často zůstávají ve funkci pod různými prezidenty, aby byla zachována jejich nezávislost. Trump měl konflikt s inspektory už dříve Úkolem inspektorů je odhalovat korupci, či zneužívání pravomocí a Trump se s nimi místy dostával do konfliktů během svého prvního mandátu, na jehož konci propustil pět generálních inspektorů. Aktuální vlna propouštění se podle tisku dotkla ministerstev obrany, zahraničí, dopravy nebo životního prostředí a také Agentury pro ochranu životního prostředí (EPA). Související Momentky z Trumpovy inaugurace. Zaujala jeho žena Melania i "hajlující" Musk 11 fotografií Nedotkla se však Michaela Horowitze, který vede inspekci na ministerstvu spravedlnosti a na pozici byl už v prvním Trumpově mandátu. "Většina z vyhozených byli Trumpovi nominanti z prvního funkčního období, což ohromilo komunitu kontrolorů," napsal deník WP. Bílý dům se k vývoji ihned nevyjádřil a nebylo jasné, koho Trump na uvolněné pozice dosadí. Podle deníku NYT by páteční intervence mohla ohrozit tradiční nezávislost interního dozorčího mechanismu. Video: Podcast Aktuálně.cz Americký sen z Chicaga 18:48 Americký sen z Chicaga. | Video: Dominika Perlínová, Martin Novák