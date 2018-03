Trump v rozpacích. Pornoherečka v televizi hovořila o jejich sexuálním vztahu i o vyhrožování

před 14 minutami

Pornoherečka známá jako Stormy Daniels vyprávěla v rozhovoru pro stanici CBS o poměru s Trumpem v červenci 2006 a o muži, který ji vyhrožoval na parkovišti před obchodním centrem.

Washington - Pornoherečka Stephanie Cliffordová, známá ve filmech pro dospělé jako Stormy Daniels, v televizním rozhovoru prohlásila, že měla v červenci 2006 sexuální vztah s nynějším americkým prezidentem Donaldem Trumpem a že čelila vyhrožování, když aférku chtěla veřejnosti prozradit.

"Ačkoliv nedošlo k žádnému podstatnému odhalení, rozhovor v pořadu "60 Minutes", kterému stanice CBS dělala reklamu déle než týden, uvádí amerického prezidenta ještě trochu více do rozpaků," poznamenala agentura AFP.

Herečka a režisérka pornografických filmů poprvé veřejně hovořila o celé záležitosti od doby, kdy aférku v lednu odhalil list The Wall Street Journal. Finanční list zmínil vztah Donalda Trumpa a Stephanie Cliffordové, což je pravé jméno pornohvězdy, a také odhalil, že jeden z nejvěrnějších prezidentových stoupenců Michael Cohen pár dnů před prezidentskými volbami v roce 2016 zaplatil herečce 130.000 dolarů (asi 2,7 milionu Kč), aby si koupil její mlčení.

V rozhovoru, jehož přepis byl zveřejněn ještě před odvysíláním, Stormy prohlásila, že měl sex s newyorským realitním magnátem během golfového turnaje v Lake Tahoe na rozmezí Nevady a Kalifornie v červenci 2006.

Herečka a podnikatel zůstali v kontaktu po dobu jednoho roku, a to podle ní hlavně proto, že ji Trump vábil na vystoupení televizním pořadu o celebritách, ale tento slib zůstal nesplněný. Stormy, která začínala svou kariéru jako striptérka, ujistila, že po setkání v Lake Tahoe neměla s miliardářem další sexuální vztah.

"Nechte Trumpa na pokoji"

Stephanie Cliffordová vyprávěla, že ji v roce 2011 kontaktoval časopis In Touch, který se čtyři roky po jejím posledním kontaktu s Trumpem pokoušel objasnit povahu jejich vztahu. Uvedla, že souhlasila s tím, že odhalí tento příběh za 15.000 dolarů (asi 310.000 Kč). In Touch ale článek nezveřejnil, podle CBS proto, že advokát Michael Cohoen vyhrožoval žalobou.

Herečka tvrdila, že o několik týdnů později ji oslovil neznámý člověk na parkovišti v Las Vegas, kde byla se svou dvouletou dcerou. "Nechte Trumpa na pokoji. Zapomeňte na to, co se stalo," nabádal ji prý cizinec a s pohledem na její dceru dodal, že "je to hezká holčička - a byla by škoda, kdyby se něco stalo její mámě". Pak odešel.

Stormy řekla, že se nespojila s policií, protože měla strach.