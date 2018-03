K pornoherečce Stormy Daniels se přidala modelka z Playboye. S Trumpem jsem měla románek, tvrdí

před 15 minutami

Stormy Daniels není jediná žena, která tvrdí, že Trumpův právník si před volbami zaplatil za mlčení o údajné milostné aféře s prezidentem USA.

Washington - Ruská kauza, ve které zvláštní vyšetřovatel Robert Mueller pátrá, zda lidé z týmu amerického prezidenta Donalda Trumpa v kampani roku 2016 nespolupracovali s Rusy ve snaze ovlivnit volby, je pro Bílý dům a osobně pro Trumpa zdrojem velké nervozity a nebezpečí.

Muellerovo vyšetřování je velmi široké, jde i po podnikatelských aktivitách rozvětveného rodinného podnikatelského impéria Trump Organization, v jehož čele stál až do vítězství ve volbách roku 2016 právě Donald Trump.

Jenže nakonec to mohou být Trumpovy ryze privátní, nepodnikatelské aktivity, jež pro něj mohou být rizikem, že se bude muset on sám či lidé z jeho okolí zodpovídat z porušení zákona.

Po pornoherečce Stormy Daniels se přihlásila další žena, která tvrdí, že měla v minulosti s Trumpem milostný románek. Ale když pak chtěla aféru zveřejnit, zasáhlo proti ní Trumpovo okolí.

Taktika "koupit a zabít"

V obou případech šlo zevnitř Trumpova týmu o stejnou osobu - o jeho dlouholetého osobního právníka Michaela Cohena, který se současným americkým prezidentem spolupracuje už od roku 2006.

Bývalá dívka z časopisu Playboy z roku 1998 Karen McDougalová tvrdí, že měla s Trumpem v roce 2006 desetiměsíční aféru. Nynější prezident už byl v té době ženatý se svou současnou manželkou Melanií.

Když se McDougalová rozhodla v průběhu prezidentské kampaně 2016 příběh prodat do médií, koupil si od ní za 150 tisíc dolarů exkluzivní autorská práva (modelka nesměla příběh zveřejnit jinde) list National Enquirer, spadající pod společnost American Media Inc. (AEI).

Jenže pak story nezveřejnil a podle McDougalové, jak tvrdí nyní, šlo o předem připravený komplot. Šéf AEI David Pecker je přítelem Donalda Trumpa a jeho vydavatelství je podle deníku New York Times proslulé i tím, že kupuje, ale pak zabíjí story (v praxi nazývané "catch and kill"), které by mohly ohrozit známé vydavatele Peckera.

Bílý dům: Jsou to lži

McDougalová tvrdí, že přesně to se stalo v jejím případě. Podle její verze se jednání o původní autorské smlouvě s AEI zúčastnil právník Michael Cohen.

V úterý McDouhalová u soudu v Los Angeles zažalovala společnost AEI a domáhá se, aby smlouva byla zneplatněna a ona mohla románek s Trumpem zveřejnit.

Její příběh se přitom v mnohém podobá v tuto chvíli mnohem známější kauze Stormy Daniels. Tato pornoherečka, občanským jménem Stephanie Cliffordová, měla mít s Trumpem milostný poměr rovněž v roce 2006. A také ona jej chtěla před dvěma lety zveřejnit.

V jejím případě, o kterém jako první informoval deník Wall Street Journal, se už médiím podařilo potvrdit, že na konci října 2016, dva týdny před prezidentskými volbami, jí právník Michael Cohen, prostřednictvím firmy, kterou speciálně k tomu založil v Delaware, vyplatil 130 tisíc dolarů za smlouvu o mlčení.

Michael Cohen tvrdí, že tak učinil bez vědomí Donalda Trumpa a že výplata peněz sama o sobě nedokazuje, že by Stormy Daniels měla s Trumpem poměr. Bílý dům pak oficiálně vše popírá - jak Trumpův poměr s pornoherečkou, tak i tvrzení, že by Trump o smlouvě o mlčení věděl.

Stormy už promluvila

Kauza už kromě médií zaujala právníky amerických neziskových organizací hlídajících toky peněz v americké politice, které již vznesly žalobní podněty.

Pokud by se prokázalo, že peníze byly vyplaceny v souvislosti s předvolební kampaní Donalda Trumpa, odporovalo by to zákonům a Michael Cohen by se dostal do potíží.

Ještě větší problémy by pak mohl mít Trump, pokud by se prokázalo, že o všem osobně věděl, ale Bílý dům jeho jménem lhal.

Právník Stormy Daniels před dvěma týdny napadl smlouvu o mlčenlivosti s tím, že je neplatná. V arbitráži však neuspěl a naopak Stormy Daniels ze strany Michaela Cohena čelí žalobě o 20 milionů dolarů, pokud by informace o údajném románku s Trumpem byla zveřejněna.

Pornoherečka už ovšem mezitím poskytla rozhovor CBS do pořadu 60 Minutes, který by měl být odvysílán tuto neděli.

A další problém na obzoru

Navíc se objevil ještě jeden "ženský" problém, kterému budou Trumpovi právníci čelit. Summer Zervosová, která účinkovala v Trumpově někdejší televizní reality show Apprentice (Máte padáka!), před časem uvedla, že nynější prezident ji tehdy sexuálně obtěžoval.

Trump ji následně označil za lhářku, za což ho Zervosová u newyorského soudu zažalovala za urážku. A v úterý soud žalobu potvrdil - navzdory snaze Bílého domu, aby byl případ zastaven.

Toto rozhodnutí znamená, že právníci si nyní mohou k případu soudně vyžádat další dokumenty a také vyslechnout jiné ženy, které podobně jako Zervosová už dříve uvedly, že je měl Donald Trump sexuálně obtěžovat.

Rozhodující soudkyně Jennifer Schechterová se ve svém odůvodnění v úterý odvolala na případ Pauly Jonesové, která zažalovala bývalého prezidenta Billa Clintona za sexuální obtěžování a jejíž kauza pak vedla až k zahájení procesu impeachmentu (odvolání) hlavy státu.

"Je danou věcí, že prezident Spojených států nemá žádnou imunitu a zákony se na něj vztahují i ve věci čistě soukromých činů," napsala soudkyně ve zdůvodnění.

Bill Clinton nakonec v roce 1999 sesazen nebyl, zachránili ho demokraté v Senátu, kteří hlasovali proti. Pro impeachment tak nebylo dost hlasů.

