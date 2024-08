Trump sdílel oplzlý příspěvek o Harrisové. Rivalku urazil i jeho viceprezident Vance

Republikánský kandidát do listopadových prezidentských voleb Donald Trump na své sociální síti Truth Social přesdílel oplzlý příspěvek na adresu své soupeřky Kamaly Harrisové. Jeho kandidát na viceprezidenta J. D. Vance ji dokonce poslal do p*dele.

Americký exprezident a kandidát do listopadových prezidentských voleb Donald Trump na předvolebním shromáždění v Arizoně 23. srpna 2024 | Foto: Reuters

Jeden ze stoupenců Trumpa na Truth Social připomněl příspěvkem vztah, který v minulosti měla Harrisová s někdejším starostou San Franciska Williem Brownem. Pak se na síti objevila společná fotografie Harrisové s bývalou ministryní zahraničí Hillary Clintonovou a autor příspěvku se zmiňoval o milostné aféře, kterou měl exprezident a manžel Clintonové Bill Clinton se stážistkou Monicou Lewinskou v polovině devadesátých let.

Uživatel Zeek Arkham na tento post reagoval slovy, že "je to legrační, jak 'blow joby' rozdílně ovlivnily jejich kariéru". (Blow job je v angličtině hovorové označení pro orální sex - pozn. red.). A Trump tuto reakci sdílel. "Je to fantastická chvíle," napsal Arkham na sociální síti X k tomu, že jeho příspěvek sdílel Trump.

Překvapení a údiv vyvolala také Trumpova slova na Truth Social, že vlivný demokrat a guvernér Pensylvánie Josh Shapiro je "dost přeceňovaný židovský guvernér".

J. D. Vance ve středu odpovídal na otázku novináře, co si myslí o kritice Trumpovy návštěvy Arlingtonského národního hřbitova ve Washingtonu, kde jsou pochováni američtí vojáci, kteří zahynuli ve válečných konfliktech. Zákon zakazuje navštěvovat hřbitov a pietní místa, spojená s padlými ve válkách, v době volební kampaně. Trumpovu návštěvu hřbitova, při které se jeho tým pohádal s ostrahou o používání kamery, kritizoval mluvčí Harrisové Michael Tyler. Událost označil za smutnou, ale očekávanou.

"Ať jde Kamala Harrisová do p*dele," řekl k tomu J. D. Vance. Sama Harrisová se ale k incidentu na Arlingtonském hřbitově nevyjádřila.

Republikánský volební stratég John Feehery řekl deníku Financial Times, že ve straně roste nervozita z Trumpova vedení kampaně. "Jsou obavy, jestli je schopný vést disciplinovanou, efektivní kampaň," tvrdí. Podle listu Financial Times ale Trumpův tým spoléhá na to, že kouzlo Harrisové jako nové kandidátky po odstoupení Bidena vyprchá a republikán bude mít šanci na vítězství.

Podle nejnovějších průzkumů má Harrisová celostátně náskok více než tří procentních bodů. Také průzkumy v klíčových státech naznačují, že má nyní do Bílého domu blíže. Středeční předvolební šetření televize Fox News ukázalo, že má demokratická kandidátka větší či menší náskok v Arizoně, Michiganu, Pensylvánii i Wisconsinu. Trump by z nerozhodnutých států vyhrál nyní jen v Severní Karolíně. V Georgii jsou šance naprosto vyrovnané.

Harrisová v noci na pátek našeho času poskytne první velký rozhovor od oznámení prezidentské kandidatury. Vystoupí v televizi CNN a interview se zúčastní i Walz.

