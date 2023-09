Moje občanská práva byla narušena, zuří Trump po usvědčení z podvodů v podnikání

Bývalý americký prezident Donald Trump kritizoval úterní rozhodnutí newyorského soudu, jenž dospěl k závěru, že se magnát při budování svého realitního impéria léta dopouštěl podvodu tím, že on a jeho společnost silně nadhodnocovali svůj majetek a zveličovali jeho hodnotu v dokumentech používaných při uzavírání obchodů a zajišťování financování.

"Moje občanská práva byla narušena a některý odvolací soud, ať už federální nebo státní, musí toto hrozné, neamerické rozhodnutí zvrátit," napsal na své sociální síti Trump, který už dříve obvinění odmítl. Nyní trval na tom, že jeho společnost "odvedla skvělou práci pro stát New York" a "podnikala perfektně". Jeho advokát Christopher Kise verdikt označil za "oddělený od faktů" a avizoval, že se proti němu odvolá.

Soudce Arthur Engoron vynesl verdikt v občanskoprávní žalobě, kterou loni podala newyorská generální prokurátorka Letitia Jamesová. Trumpa a společnost Trump Organization obvinila ze lhaní o hodnotě jeho majetku a čistém jmění s cílem získat lepší podmínky při bankovních úvěrech nebo pojištění, napsala agentura Reuters. Podle Jamesové Trump v ročních finančních výkazech předkládaných bankám a pojišťovnám nadsadil své čisté jmění až o 2,23 miliardy dolarů (přes 51 miliard korun) a podle jednoho měřítka až o 3,6 miliardy dolarů. Podle stanice CNN se obvinění týká i Trumpových synů.

Soud dal nyní v této věci Jamesové za pravdu. Nařídil také, aby některé z Trumpových podnikatelských licencí byly jako trest zrušeny, píše AP. Pokud se podle ní někdejšímu prezidentovi nepodaří úspěšně odvolat, toto nařízení by ho mohlo připravit o pravomoci činit strategická a finanční rozhodnutí ohledně některých jeho klíčových nemovitostí ve státě New York. Jamesová nad rozhodnutí soudu vyjádřila spokojenost a prohlásila, že se "těší na to, až v procesu předloží zbytek případu".

Nynější rozhodnutí se týká klíčového tvrzení newyorské prokurátorky v žalobě proti exprezidentovi, napsala BBC, podle níž soudce rozhodl v řízení předcházejícímu procesu. Ten začíná v pondělí 2. října a má se zabývat dalšími obviněními a případným postihem. Prokuratura podle AP požaduje pokutu ve výši 250 milionů dolarů a zákaz podnikání Trumpa v New Yorku. Exprezidentovi právníci požádali odvolací soud o odklad.

Pro Trumpa, který se chce v příštích prezidentských volbách ucházet o návrat do Bílého domu, tato kauza představuje jeden z řady případů, ve kterých je obžalovaný.