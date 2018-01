AKTUALIZOVÁNO před 4 hodinami

Americký prezident Donald Trump prodlouží režim mírnějších protiíránských sankcí, bude to ale naposled, pokud se mu s Kongresem a evropskými státy nepodaří dojednat "silnější" dohodu. Napsal to americký zpravodajský server Politico. Smlouva šesti světových mocností s Íránem uzavřená v roce 2015 omezuje protiíránské sankce výměnou za zpomalení tempa jaderného výzkumu. Podle amerických zákonů smějí být sankce uvolněny maximálně na 120 dnů, vláda tak musí o jejich prodloužení každé čtyři měsíce znovu rozhodovat. Trump jedná s evropskými partnery o změně formulací smlouvy. Požaduje dodatek, který by posílil režim inspekcí a umožnil sankce v plné míře obnovit v případě porušení smlouvy.

autor: ČTK | před 5 hodinami

