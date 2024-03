Biden má Trumpa za mentálně nezpůsobilého. Projevy ukázaly na vypjatý tón kampaně

Americký exprezident Donald Trump, který neuznal výsledek posledních prezidentských voleb z roku 2020 a pokoušel se jej zvrátit, v sobotu prohlásil, že pokud nevyhraje listopadové volby, bude to pravděpodobně znamenat konec americké demokracie. Prezident Joe Biden zase svého soupeře v nočním projevu označil za mentálně nezpůsobilého k působení v čele Spojených států.

Sobotní projevy opět ukázaly vypjatý tón letošní předvolební kampaně, v níž oba hlavní kandidáti napadají toho druhého jako hrozbu pro demokracii. Agentury Reuters a AP si zároveň všímají, že Trump stupňuje svou "dystopickou rétoriku" a dál velmi temně vykresluje současné USA, jakož i budoucnost země, kdyby ji další čtyři roky vedl Biden.

Kandidát Republikánské strany svůj projev ve městě Dayton zahájil vyjádřením pocty svým příznivcům, kteří jsou nyní ve vězení za to, že 6. ledna 2021 násilně vtrhli do sídla Kongresu. Účastníci nepokojů odmítali stejně jako Trump přijmout výsledky voleb z listopadu 2020, v nichž vyhrál demokrat Biden. Trump je ocenil jako "patrioty" a "rukojmí" a opakovaně naznačuje, že by jim v případě znovuzvolení udělil milost.

Pak znovu opakoval svá nepravdivá tvrzení o tom, že vítězství Bidena před čtyřmi roky bylo výsledkem volebních podvodů. "Pokud nevyhrajeme tyto volby, nemyslím si, že v této zemi budete mít další volby," prohlásil poté bez jakýchkoliv důkazů Trump, a naznačil tak, že by jeho porážka znamenala konec americké demokracie.

Ve svém vystoupení Trump mluvil i o uvalení cel na dovážená auta. "Pokud nebudu zvolen, bude to krvavá řež pro celou zemi," poznamenal v tomto kontextu.

O ohrožení americké demokracie v kampani hovoří také Biden, právě kvůli počínání Trumpa a jeho stoupenců po minulých volbách. Tento motiv figuroval i v jeho sobotním vystoupení na washingtonském večírku Gridiron Dinner, kde se každoročně setkávají politici a zástupci médií, napsal web Politico.

Jednaosmdesátiletý Biden zároveň opět vtipkoval o svém věku, který je nejvážnější slabinou jeho kampaně. "Jeden kandidát je moc starý a mentálně nezpůsobilý k tomu být prezidentem," prohlásil Biden. "A ten druhý jsem já," dodal. Trumpovi je 77 let.

Oba muži už si zajistili vítězství v primárkách své politické strany a USA tak směřují k listopadové repríze souboje o Bílý dům z roku 2020. Podle většiny průzkumů je zatím mírným favoritem exprezident.