Co čtete a co si o Trumpovi myslíte? Jak se hledala porota pro proces s exprezidentem

V New Yorku začal první z trestních soudů s exprezidentem Donaldem Trumpem. Obžaloba i Trumpovi právníci se celý minulý týden soustředili na výběr poroty, což se ukázalo jako větší oříšek než obvykle. Celý případ je velmi politický, i proto, že Trump nyní znovu kandiduje na prezidenta a jen málokterý Newyorčan na něj nemá jasný názor.

"Víte, vypadal méně oranžově. Rozhodně. Spíš nažloutlý," popsala po opuštění soudu novinářce stanice MSNBC jedna z porotkyň, která se z případu musela omluvit.

Žena, která se teprve v létě stala americkou občankou a nikdy zatím prezidenta Spojených států nevolila, přiznala, že nebude schopná být nestranná, až poté, co po celém dni odpovídání na otázky zjistila, že bude rozhodovat o osudu Donalda Trumpa.

"Byl to pro nás všechny velký šok. Najednou stál jen pár metrů od nás," vylíčila žena, kterou moderátorka oslovovala jako Ninu. Podle ní Trump u soudu působil znuděně: "Nevypadá naštvaně… Myslím, že se nudí. Jako by chtěl, aby to už skončilo a mohl si jít dělat svoje věci."

Nina nebyla jediná, kdo si nebyl jistý svou nezaujatostí. "Chci věřit, že lidé mohou být nestranní," řekl muž ve středním věku, jenž vyrostl v Texasu a který byl z poroty vyloučen. "Myslím si však, že ve státě New York to bude prostě těžké," dodal. V tomto státě tradičně vyhrávají demokraté, Trump je republikán.

O co v případu jde

Ze skoro stovky možných porotců byla hned první den polovina propuštěna, protože podle svých slov nemohli být objektivní. A to ještě v tu chvíli ani nevěděli, že budou jednat o Trumpovi. Právníci jim tehdy jen popsali, čeho se případ týká, nevěděli ale, kdo v něm figuruje, napsal list The Hill.

Trump čelí u newyorského soudu obžalobě z falšování finančních záznamů. Toho se údajně dopustil ve snaze skrýt v roce 2016 během své kandidatury platby pornoherečce Stephanie Cliffordové, známé rovněž jako Stormy Daniels, kterou chtěl údajně penězi přesvědčit, aby mlčela o jejich románku z roku 2006. Podle obžaloby Trumpova firma použila 130 tisíc dolarů (zhruba tři miliony korun), které vykázala jako právní výdaje, aby se zakryl jejich skutečný účel. Trump obvinění odmítá. Soud začal tento týden.

Fox News nebo CNN

O případu bude rozhodovat porota složená z obyčejných lidí, jak je v USA běžné. Porotců je dvanáct. Dalších šest lidí má roli zástupce pro případ, že by se někomu z porotců něco stalo nebo se musel ze soudu omluvit. Obě strany proto porotce musí schválit a velmi pečlivě si je vybírají.

Porotci museli mimo jiné odpovídat i na to, jaké americké noviny čtou a jaké televizní stanice sledují. Většina vybraných porotců konzumuje i deník The New York Times, který Trump dlouhodobě kritizuje.

Jeden z porotců sbírá informace hlavně na Trumpově oblíbené stanici Fox News a další naopak noviny nečte vůbec a zprávy čerpá pouze ze sociální sítě X a Trumpovy vlastní platformy Truth Social. Právě sociální sítě hrály při výběru poroty také důležitou roli a někteří uchazeči kvůli svým příspěvkům neprošli.

Ačkoliv soudce chce dbát na to, aby porotci zůstali anonymní a vyhnuli se tak tlaku veřejnosti i nespokojeným reakcím, ať už o Trumpovi rozhodnou jakkoliv, nějaké informace přece jen známé jsou. Z dvanácti vybraných lidí, kteří od pondělí poslouchají argumenty obou stran, je sedm mužů. Většina z porotců má vysokoškolské vzdělání.

Každý má názor

Každý musel odpovídat také na to, jaký má názor na exprezidenta. "Všichni víme, že každý z vás zná prezidenta Trumpa," řekl minulý týden exprezidentův právník Todd Blanche potenciálním porotcům. "Neurazíte mě, neurazíte soud, lid, a dokonce ani prezidenta Trumpa tím, že budete skutečně mluvit o svém názoru na něj," prohlásil. Následně všechny vyzval, aby se zamysleli, jestli dokážou být k politikovi nezaujatí.

"Jako oprávněná volička cítím, že je mou povinností v souvislosti s volbami rozhodnout se kvalifikovaně, abych mohla volit. Pokud jde o tento soudní případ a obžalovaného v místnosti, nemám žádný názor, dokud mi nebudou předloženy informace v soudní síni," uvedla žena, která se stala porotkyní číslo dvanáct.

Další z členů poroty připustili, že s Trumpovou politikou nesouhlasili, ale nemohou soudit, jaký je člověk. "Myslím, že se na něj mohu dívat jako na člověka, který je souzen, jako každý jiný americký občan, a nebrat v potaz, že to je bývalý prezident, a držet se jen toho, co mi bylo ukázáno," dodal inženýr, který se stal porotcem číslo šest.

Soudní proces v New Yorku je jedním ze čtyř trestních řízení vedených proti bývalému prezidentovi. Mohlo by však být jediným, které proběhne před prezidentskými volbami v listopadu. Pokud by soud někdejšího šéfa Bílého domu shledal vinným, stal by se prvním kandidátem jedné ze dvou hlavních politických stran v USA, který by se ucházel o prezidentský úřad jako odsouzený zločinec. Zákon mu v tom nebrání.

