Trump pořád ladí protiimigrační dekret. Ze seznamu "zakázaných" zemí vypadl Irák, píše AP

před 1 hodinou

Ze seznamu států, jejichž občanům chce Bílý dům dočasně zakázat vstup do země, vypadl Irák. Napsala to ve středu agentura AP s odkazem na zatím poslední verzi prezidentského protiimigračního dekretu. Vypustit Irák prý doporučily prezidentu Donaldu Trumpovi ministerstvo zahraničí a Pentagon vzhledem ke klíčové úloze Bagdádu v boji s Islámským státem. Exekutivní příkaz, který má nahradit lednový dekret zablokovaný americkými soudy, měl Trump vydat původně už předminulý týden. Podle AP se zveřejnění dekretu očekává až "v příštích dnech". Původní Trumpovo nařízení dočasně zakazovalo vstup do země občanům sedmi většinou muslimských států - Iráku, Íránu, Jemenu, Súdánu, Sýrie, Libye a Somálska.

autor: ČTK