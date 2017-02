Vyhoštění po krádeži i jízdě na červenou. USA rozšířily pravidla pro deportace nelegálních imigrantů

před 28 minutami

Ministerstvo vnitřní bezpečnosti USA v úterý zveřejnilo dokumenty, podle nichž země výrazně rozšíří počet nelegálních přistěhovalců, u nichž budou úřady usilovat o deportaci. Nově bude vyhoštění hrozit i imigrantům bez dokumentů, kteří byli zadrženi kvůli drobným deliktům jako dopravní přestupky nebo krádeže. Jedinou skupinou chráněnou před deportací budou přistěhovalci, kteří přišli do USA jako děti spolu s rodiči. Dosud hrozila deportace převážně pachatelům závažných trestných činů.

Washington - Spojené státy výrazně rozšiřují počet přistěhovalců pobývajících v zemi nelegálně, o jejichž deportaci budou úřady usilovat. Na základě nové direktivy schválené prezidentem Donaldem Trumpem bude nově hrozit vyhoštění lidem zadrženým kvůli drobným deliktům, jako jsou dopravní přestupky. Vyplývá to z dokumentů, které v úterý zveřejnilo ministerstvo vnitřní bezpečnosti. Jedinou skupinou, která bude před deportací chráněna, jsou ti, kteří přišli do USA jako děti se svými rodiči.

Ministr John Kelly sepsal pravidla postupu proti imigrantům bez dokumentů opravňujících je k pobytu v USA, která odsouhlasil Bílý dům a jimiž se začnou řídit americké bezpečnostní úřady. Zatímco až dosud hrozila deportace převážně pachatelům závažnějších trestných činů, v budoucnu mohou být lidé narození mimo USA vyhoštěni například za krádež v obchodě či jízdu na červenou.

Podle nejmenovaných představitelů ministerstva citovaných agenturou Reuters se tím rozšiřuje počet lidí, jejichž deportace se pro úřady stanou prioritou. Vedle lidí považovaných kvůli porušením zákonů za nebezpečné pro americkou společnost budou úředníci cílit především na nově příchozí přistěhovalce bez potřebných dokladů.

Ministerstvo kvůli přísnějším postupům očekává, že mu výrazně přibude práce. Hodlá proto najmout 10.000 nových imigračních úředníků a 5000 lidí ke kontrole hranic.

Ve Spojených státech žije v současnosti podle odhadů přibližně 11 milionů přistěhovalců bez povolení, kterým podle platných zákonů může hrozit vyhoštění. Snížení jejich počtu bylo jedním z hlavních Trumpových předvolebních hesel, které začal naplňovat vydáním několika exekutivních příkazů souvisejících s migrací.

Nejdiskutovanější nařízení, které zakazovalo vstup do USA obyvatelům sedmi převážně muslimských zemí a pozastavilo azylové programy, soudy zablokovaly, Trump ale na tento týden ohlásil vydání nového dekretu, který podle jeho spolupracovníků vyhoví námitkám justice.

Nová pravidla pro úřady mění přístup uplatňovaný za Trumpova předchůdce Baracka Obamy, který považoval deportace v případech lidí žijících v zemi delší dobu za krajní řešení.

K jedné shodě s Obamou Trump přesto dospěl - stejně jako on hodlá chránit cizince, kteří přišli do země s rodiči jako děti. Těm by se deportace měly vyhnout.

autor: ČTK