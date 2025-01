Pokud Hamás do inaugurace nepustí rukojmí, propukne peklo, varoval Trump

Pokud Hamás nepropustí do inaugurace prezidenta USA 20. ledna zbytek rukojmích zadržovaných v Pásmu Gazy, propukne v blízkovýchodním regionu peklo. Palestinskému teroristickému hnutí tak ze svého floridského sídla pohrozil zvolený americký prezident Donald Trump.

"Pro Hamás to nebude dobré a upřímně řečeno to nebude dobré pro nikoho. Vypukne peklo. Nemusím říkat víc, ale je to tak," řekl Trump a dodal, že "nikdy nemělo dojít" k teroristickému útoku Hamásu na Izrael ze 7. října 2023.

Válku v Pásmu Gazy proti Hamásu zahájil Izrael v odvetě za teroristický útok, při němž ozbrojenci tohoto islamistického hnutí a jeho spojenců 7. října 2023 v izraelském pohraničí pozabíjeli na 1200 lidí, většinou civilistů, a dalších 251 osob odvlekli do Gazy jako rukojmí. Necelá stovka rukojmích je dodnes zadržována, z nich asi třetina je však zřejmě po smrti. Izraelská odvetná ofenziva zničila velkou část Pásma Gazy masivním bombardováním a podle ministerstva zdravotnictví v Gaze při ní zemřelo téměř 46 000 lidí.

Steven Witkoff, kterého si Trump vybral jako svého zmocněnce pro Blízký východ, dnes v Mar-a-Lago před novináři uvedl, že doufá, že bude mít dobré zprávy ohledně rukojmích již 20. ledna. Poznamenal také, že poletí do katarského Dauhá, kde se bude o věci ve středu jednat. "Je to prezident, jeho pověst, věci, které řekl, co je hnací silou tohoto vyjednávání, a tak doufejme, že to všechno vyjde a zachráníme nějaké životy," řekl Witkoff.

Palestinské teroristické hnutí Hamás podle zdroje ze skupiny, na něhož o víkendu odkazovala světová média, schválilo seznam 34 rukojmí, jejichž propuštění požaduje Izrael v případě dosažení dohody o příměří. Hamás rovněž potvrdil, že propuštění rukojmí je podmíněno dosažením dohody o stažení izraelské armády z Pásma Gazy a o trvalém příměří. Úřad izraelského premiéra Benjamina Netanjahua nicméně uvedl, že hnutí zatím podobný jmenný seznam rukojmích neposkytlo.