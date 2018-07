AKTUALIZOVÁNO před 1 hodinou

Americký prezident Donald Trump požádal svého poradce pro národní bezpečnost Johna Boltona, aby pozval ruského prezidenta Vladimira Putina na podzim do Washingtonu. O návštěvě se již jedná. Uvedla to ve čtvrtek mluvčí Bílého domu Sarah Sandersová na twitteru. Možné datum Putinovy návštěvy Bílý dům neupřesnil, odmítl i sdělit případné další podrobnosti, poznamenala agentura TASS. Vůdce demokratické menšiny v Senátu Chuck Schumer prohlásil, že by se Trump neměl s Putinem znovu sejít mezi čtyřma očima, dokud se Američané nedozvědí, co se vlastně přihodilo během dvouhodinové schůzky obou prezidentů v Helsinkách.