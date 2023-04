Pornoherečka o Trumpovi: Král byl sesazen z trůnu, už není nedotknutelný

Bývalý prezident Spojených států Donald Trump by neměl jít do vězení, ale měl by být pohnán k odpovědnosti za své činy. Uvedla to pornoherečka Stormy Daniels, která je přímo zapletená do obžaloby proti Trumpovi, jež se týká plateb pro jeho údajné milenky před prezidentskými volbami v roce 2016.

"Nemyslím si, že jeho zločiny proti mně jsou hodné uvěznění. Mám pocit, že ostatní věci, které udělal, pokud bude shledán vinným, rozhodně jsou," řekla hvězda filmů pro dospělé britskému moderátorovi Piersi Morganovi v 1,5 hodiny dlouhém interview. Související Novináři si s Trumpem stále nevědí rady. Ale kdo by to uměl, s politickým zombiem? Když se Morgan čtyřiačtyřicetileté pornoherečky zeptal, jaké to bylo, když se Trump objevil u soudu, řekla, že byla šokovaná. "Myslela jsem, že mu to projde, že se nebude zodpovídat. Král byl sesazen z trůnu, už není nedotknutelný," uvedla pornoherečka, jejíž pravé jméno je Stephanie Cliffordová. "Nikdo by neměl být nedotknutelný, nezáleží na tom, co máte v popisu práce, i když jste prezident, měl byste být odpovědný za své činy," dodala. Pornoherečka, která minulý týden odložila rozhovor s odkazem na "bezpečnostní obavy", uvedla, že jí pravidelně lidé vyhrožují. Morganovi řekla, že jedna z deseti zpráv, které dostane, je výhrůžka smrtí a že jsou stále násilnější. "Je to jako sebevražedný atentátník. V hloubi duše mají pocit, že dělají správnou věc," uvedla pornoherečka. Pokud bude předvolána k výpovědi, bude se na to přesto těšit, řekla. "Myslím si, že když mě předvolají a postaví před soud, legitimizuje to můj příběh a to, kdo jsem. A pokud to neudělají, skoro to vypadá, jako by mě skrývali," řekla. Manhattanská prokuratura tvrdí, že exprezident před volbami z roku 2016 nařídil platby třem lidem ve snaze umlčet jejich tvrzení o jeho nemanželských poměrech. Pornoherečka Stormy Daniels a modelka Karen McDougalová dostaly od Trumpových spojenců těsně před prezidentskými volbami celkem 280 tisíc dolarů (zhruba šest milionů Kč). Třetí platba ve výši 30 tisíc dolarů (640 tisíc Kč) byla pro vrátného z Trump Tower, který tvrdil, že Trump má nemanželské dítě. Republikánský exprezident přitom čelí podezření, že platby sám financoval, načež transakce zamaskoval jako "právní výdaje". Související Amerika je na cestě do pekla, prohlásil Trump. Čelí obvinění z desítek trestných činů Trumpovo obvinění je prvním případem, kdy byl současný nebo bývalý prezident USA obviněn z trestné činnosti. Trump, který je hlavním favoritem v boji o republikánskou nominaci do prezidentských voleb v roce 2024, vinu odmítá, a své stíhání označuje za "hon na čarodějnice". Případ je na začátku projednávání, další slyšení je naplánováno až na 4. prosince. Soud by mohl začít v lednu příštího roku, tedy už v době, kdy by Trump mohl oficiálně zahájit prezidentskou kampaň.

