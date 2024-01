Známí ruští trollové přitvrdili. Vydávají se za Porošenka a chtějí smrt Zelenského

Na Ukrajinu přijel téměř před dvěma lety krátce po vypuknutí války bojovat proti Rusku a v cizinecké legii sloužil skoro nepřetržitě do konce loňského roku. Tehdy dostal John spolu s dalšími dvěma kamarády z armády nabídku práce na pozici ochranky bývalého prezidenta Ukrajiny Petra Porošenka. Když muži souhlasili s online pohovorem, netušili, že právě naletěli ruským trollům.

Vojáci měli o lákavé pracovní nabídce, za kterou Porošenkova kancelář nabízela plat v přepočtu až 300 tisíc korun měsíčně, hovořit na videu se samotným exprezidentem. Jenže když k hovoru došlo, něco jim nehrálo. Spojení bylo špatné a video se neustále zasekávalo. Porošenkovy rty se neshodovaly se slovy a některá jeho gesta jako by se opakovala.

Krátce nato se tón celého hovoru změnil. Porošenko se lámanou angličtinou začal vojáků vyptávat na slabiny bojové linie, vojenské platy a morálku. Svého nástupce, ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského nazval diktátorem a začal je vybízet k revoluci. "Toho bastarda v budoucnu zabijeme," řekl.

Jak odhalila reportáž ukrajinského deníku The Kyiv Independent z minulého týdne, muži se stali oběťmi ruské organizované dezinformační kampaně. Vojáci měli jisté podezření už od videohovoru, v podvodu se ale utvrdili až ve chvíli, kdy je údajný Porošenko v lednu pozval, aby se potkali osobně. Stráž u kanceláře bývalého prezidenta je nikam nepustila, o žádné takové schůzce nevěděla.

"Začalo nám to všechno docházet. Když (domnělý Porošenko) na videu začal mluvit o plánu zabít Zelenského, mlčeli jsme. Nic z toho bychom nikdy neudělali, nechtěli jsme žádnou politickou revoluci. Chtěli jsme jen vidět smlouvu. Kdyby tam bylo něco riskantního, okamžitě bychom to odmítli," popisuje jeden z podvedených mužů Sam. (The Kyiv Independent změnil kvůli zachování soukromí jména všech tří vojáků. Zvolil pseudonymy John, Daniel a Samuel. - pozn. red.)

Zástupce Porošenkovy strany Evropská solidarita v písemném prohlášení uvedl, že "je zřejmé, že někdo jedná s cílem poškodit Ukrajinu". Ani deník The Kyiv Independent nenašel žádné důkazy o tom, že by si Porošenko najímal soukromou ochranku, která by měla v plánu svrhnout současnou hlavu státu.

Trollové cílí na příslušníky cizinecké legie

Investigativní novinářka The Kyiv Independent a držitelka Pulitzerovy ceny Andrea Janutaová, jež celý případ rozkryla, pro Aktuálně.cz uvedla, že tato ruská organizovaná skupina jde po lidech, kteří podporují Ukrajinu nebo kritizují Rusko, a snaží se z nich dostat výroky, které by jim mohly ublížit.

"Rodilí ukrajinští bojovníci by byli vůči tomuto útoku méně zranitelní, protože je pravděpodobnější, že poznají hlas svého bývalého prezidenta," vysvětluje Janutaová.

Trojice vojáků působících na Ukrajině v řadách mezinárodní legie byla k nabídce skeptická, ale obavy se snažila zahnat. Na pozici je doporučila známá evropská vojenská společnost, u níž absolvovali výcvik, a určitá podezření přehlíželi i vzhledem k problémům uvnitř cizinecké legie, kvůli kterým chtěli nové pracovní příležitosti využít.

Podle Janutaové právě nespokojenost s vedením a podmínkami v mezinárodní legii patří k důvodům, proč ruští trollové cílí na tamní vojáky. Někteří velitelé jednotky jsou podle vícero zdrojů zapleteni do krádeží zbraní a zboží, sexuálního obtěžování a vysílání nepřipravených vojáků na neuvážené mise.

Klamání celebrit i politiků

Podvedení vojáci navíc nevěděli o varování, které loni v dubnu publikovala na síti X americká bezpečnostní firma Proofpoint. Upozornila, že za e-mailovou adresou, se kterou muži komunikovali, stojí ruští podvodníci. Jak se podle listu The Kyiv Independent ukázalo, promyšlenou lest má pravděpodobně na svědomí známá dvojice Rusů vystupující jako Vovan a Lexus.

Vlastními jmény Vladimir Kuzněcov a Alexej Stoljarov si založili kariéru na klamání celebrit a politiků. Pod falešnou identitou se jednotlivce snaží přesvědčit, aby učinili kompromitující prohlášení, která následně nahrají a zveřejní, většinou ve formě videozáznamů. "Jejich cílem je podkopat, rozvrátit a zničit morálku," říká pro The Kyiv Independent bezpečnostní a zpravodajský expert z Buckinghamské univerzity Anthony Glees.

Aktuálně.cz už loni v květnu popsalo několik případů, které mají Kuzněcov a Stoljarov na svědomí. Zpočátku mohli působit spíš jako komediální duo vytvářející nepovedené vtipy, od začátku války na Ukrajině předloni v únoru ale ve své strategii přitvrdili, jak potvrdil Proofpoint.

Například minulý rok v listopadu dvojice zveřejnila rozhovor s italskou premiérkou Giorgií Meloniovou, která jim ve fingovaném telefonátu přiznala "velkou únavu" z konfliktu na Ukrajině. V reakci na video vyjádřila lítost s tím, že se domnívala, že mluvila s šéfem Komise Africké unie.

Jak podle analytiků potvrzuje nejen kauza Meloniové, Kreml videa využívá pro svou propagandu. Vovan a Lexus sice dlouhodobě popírají, že je řídí ruské zpravodajské služby, Moskva je však opakovaně propaguje a jejich práci vysílá ve státní televizi. Populární účet, který Rusové provozovali na YouTube, jim videoplatforma kvůli šíření propagandy zablokovala. Sam, John a Daniel teď čekají, jestli se ve státní televizi objeví i jejich konverzace s Porošenkem.

