"Útoky na Kyjev jsou proti tomu nic." Sirotci utíkali z frotny ve speciálních vestách

"Na naší zahradě přistála raketa. Výbuch rozbil okna," říká ukrajinský sirotek Denis, který byl společně se sourozenci Janou a Hannou evakuován z rodné vesnice do Kyjeva. Při evakuaci využili speciálně vyrobené neprůstřelné vesty, které mají ochránit děti ve věku od 4 do 14 let.

2:54 RFE - neprůstřelná vesta chrání ukrajinské sirotky při evakuaci | Video: Rádio Svobodná Evropa

Děti, kterým zemřeli rodiče na následky nemoci, žily ve vesnici Ňju-Jork v ukrajinské Doněcké oblasti. Jelikož se jejich domov nacházel nedaleko frontové linie, čelily ostřelování několikrát denně. "Útoky na Kyjev nejsou nic ve srovnání s tím, co jsme zažili doma. Jakmile jste vyšli ven, byli jste ostřelováni. Nemohli jsme vůbec vycházet ven," popisuje Jana. Související "Patří to k povaze války." Americký generál prozradil, proč je protiofenziva pomalá 1:23 Do Kyjeva se děti přestěhovaly za svou sestřenicí Alinou, která byla evakuována ze stejné oblasti a nyní zažádala o opatrovnictví sirotků. "Starala jsem se o ně od jejich narození. Bydleli jsme ve stejné ulici. Jejich matka byla moje teta. Jsme jedna rodina. Znají mě," vysvětluje Alina. Ukrajinka z Ňju-Jorku plánuje společně s dětmi, že se po konci války odstěhují zpět do rodné vesnice. "Těšíme se, až to skončí, abychom se mohli vrátit domů. Vrátili bychom se tam, kdyby to bylo bezpečné. Doufáme, že se blíží vítězství a bude zase mír," říká Alina.



Kvůli ruské invazi musely své domovy kromě Aliny opustit i další miliony lidí. Podle OSN na Ukrajině nyní žije více než šest milionů lidí, kteří se museli odstěhovat ze svých rodných vesnic a měst do jiných, bezpečnějších částí své země. Rusista: Dobytí Kremlu? Nevěřte pohádkám. Fašista Prigožin usiloval o něco jiného 24:21 Spotlight Aktuálně.cz - Tomáš Glanc | Video: Jakub Zuzánek

