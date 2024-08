Utekli úplně všichni. Naštvaní Rusové si na Telegramu šuškají o kolapsu u Kurska

Ukrajinští vojáci stále operují v hloubi ruského území v Kurské oblasti. Moskva sice tvrdí, že jejich postup zastavila, ale zatím to nedoložila žádnými důkazy.

Respektovaný americký Institut pro studium války (ISW) za pomoci satelitních snímků a geolokace v pondělí uvedl, že skutečnost neodpovídá zprávám ruského ministerstva obrany o zastavení ukrajinského postupu a údajných odvetných protiúderech na ukrajinské kolony.

Rozsah území, kontrolovaného Ukrajinci, v pondělí činil už přes tisíc kilometrů čtverečních. "Rusové zde měli nějaké síly, ale byli to špatně vycvičení a vyzbrojení vojáci základní služby. Na určitém stupni ruská vojenská rozvědka selhala ve vyhodnocení informací, Ukrajině se podařilo plány utajit. Ale postupně ruské velení určitě stáhne do těchto míst lepší jednotky. Nejspíše mezi nimi budou i některé z těch, které jsou na okupovaném území Ukrajiny, například v Charkovské oblasti," řekl v pořadu Aktuálně.cz Spotlight News vojenský analytik Michal Smetana z pražského Institutu mezinárodních studií.

Že by se ukrajinská armáda pokoušela výrazně zvětšit obsazené území a chtěla například dojít do skoro půlmilionového Kursku, odborník neočekává. "Udržet taková postavení by bylo velmi náročné na logistiku," dodal Smetana.

Ukrajinský server Insider analyzoval dvě videa, která zveřejnilo ruské ministerstvo obrany jako důkaz údajných "tvrdých odvetných úderů". Jedno je podle analytiků natočené v Doněcké oblasti a druhé už jednou zveřejnila ruská státní tisková agentura TASS loni v červenci.

"Ukrajinská ofenziva zaskočila nejen Vladimira Putina a armádu, ale i média a autory propagandy," napsal ruský opoziční politik a kritik kremelského režimu Igor Jakovenko.

Sto dvacet evakuovaných Rusů

Na ruských účtech na sociální síti Telegram se naopak v pondělí objevily záběry ukrajinské vojenské kolony ve vesnici Giri, která leží více než dvacet kilometrů od města Sudža, které je v ukrajinských rukou. Počet evakuovaných lidí od začátku ukrajinské ofenzivy před týdnem už překročil 130 tisíc.

Ruský telegramový kanál Rybar, který podporuje ruskou agresi a Putina, ale obvykle věrohodně informuje o situaci na frontě, označil techniku spatřenou ve vesnici Giri sice za ukrajinskou, ale možná ukořistěnou Rusy. "Zatím se ruským ozbrojeným silám nepodařilo stabilizovat frontovou linii. Obrněná vozidla nepřítele pronikají do vesnic po celé linii dotyku," uvádí účet Rybar, který spravuje skupina lidí s kontakty na ruském ministerstvo obrany.

Další ruský telegramový účet VČK-OGPU, který má přes milion sledujících, píše s odvoláním na svůj zdroj z místa o kolapsu veškeré administrativy a infrastruktury v obsazené Kurské oblasti: "Nejsou tam policisté, hasiči, lékaři ani představitelé místní správy."

Kyjev nezveřejnil, kolik vojáků zatím do operace v Kurské oblasti nasadil. Spekuluje se o čtyřech brigádách a deseti tisících vojáků. "Tento počet mi připadá odpovídající tomu, co vidíme. Pojmy jako prapor, brigáda nebo divize ale ve válce na Ukrajině nejsou moc přesné, protože Ukrajinci obvykle nasazuje například části různých brigád," řekl k tomu analytik Michal Smetana.

Velitel ukrajinských ozbrojených sil Oleksandr Syrskyj se poprvé vyjádřil k ofenzivě v neděli. Na sociálních sítích publikoval svoji fotografii u bitevní mapy a k tomu stručně napsal: "Pokračujeme v operaci." V pondělí oznámil údaj o ovládnutí více než tisíce kilometrů čtverečních ruského území.

Ukrajinské ministerstvo obrany také oznámilo, že zatím nezaznamenalo přesuny běloruských vojsk k ukrajinské hranici. V sobotu tím Ukrajině pohrozil běloruský vůdce Alexandr Lukašenko, který také tvrdil, že běloruská protivzdušná obrana sestřelila několik ukrajinských dronů. Kyjev to označil za výmysl.

Video: Michal Smetana v pořadu Spotlight News analyzuje ukrajinský vpád do Ruska (12.8. 2024)