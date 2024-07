V Moskvě a Pekingu se smějou, tvrdí Etzler. A zmiňuje překvapivé jméno, kdo za Bidena

Joe Biden je příliš starý a z listopadových prezidentských voleb by měl pro dobro Spojených států a vlastní strany odstoupit, říká v rozhovoru pro Aktuálně.cz novinář a bývalý zpravodaj americké CNN Tomáš Etzler. "Je to naprostá katastrofa, vůbec to nechápu," diví se.

Americký prezident Joe Biden se po fiasku v televizním duelu s Donaldem Trumpem už více než týden snaží tlumit rebelii mezi demokraty. Ke stažení kandidatury ho vyzývá čím dál víc vlivných straníků. Podle Etzlera, který o svých čtrnácti letech v USA píše knihu, je nepochopitelné, že demokraté nebyli schopní najít mladšího kandidáta.

V rozhovoru ale také kritizuje Bidenova protikandidáta, exprezidenta Donalda Trumpa, a otevřeně varuje před jeho "šílenou" politikou. Republikány nazývá "bandou fašistických buranů". "Mám z toho obavy," přiznává.

Jak je možné, že si Spojené státy, velmoc s obrovským množstvím elit ve všech sférách společnosti, vybraly do listopadových prezidentských voleb ze svého středu viditelně věkem sešlého Joea Bidena a usvědčeného zločince Donalda Trumpa?

Je to známka selhání systému dvou politických stran, který Americe sloužil dlouho a velice dobře. Ukázalo se to už při zvolení Baracka Obamy v roce 2008. Byl sice kandidát Demokratické strany, ale tehdy šlo o velké voličské vzedmutí zespoda se všemi dobrovolníky a dalšími podporovateli. Američané ukázali, že mají plné zuby tradičního establishmentu a dřívějšího Bushova i Clintonova klanu. Také zvolení Donalda Trumpa v roce 2016 byl jistý protest, rebelie voličů vůči systému. Spojené státy - a nejen ony - se navíc strašně polarizují, krajní pravice a populisté jsou na vzestupu. V USA tyhle fašistické manýry přebírá Donald Trump. Jeho zradikalizovaní republikáni s heslem "Make America Great Again" hlásají křesťanské hodnoty a chtějí, aby ve školách viselo Desatero Božích přikázání, přitom je Trump pravděpodobně všechna porušil. Je to banda fašistických buranů a pokrytců.

Na druhé straně tu ale máme Joea Bidena, který je minimálně v posledních měsících viditelně churavějící člověk, o kterém si i mnozí spolustraníci myslí, že nemá dost síly na to vládnout a Trumpa porazit.

To je naprostá katastrofa, vůbec to nechápu. Biden opravdu působí dezorientovaně a měl už před dvěma, třemi lety říct, že nebude kandidovat, protože je na to příliš starý. Být americkým prezidentem je nejtěžší a nejzodpovědnější práce na světě, v 81 letech ji nejde dělat. V zájmu Spojených států a Demokratické strany by měl z voleb odstoupit. Na druhou stranu nechápu, že demokraté nebyli schopni najít přijatelnějšího, mladšího a charismatického kandidáta. Přitom jich je tam několik. Biden teď sice argumentuje tím, že Trumpa už jednou porazil a že je jediný, kdo může znovu zvítězit, mám ale obavy, že si to v Americe myslí stále méně lidí.

Tomáš Etzler Na začátku 90. let opustil Česko a odešel do Spojených států, kde se roky živil jako umývač oken, zahradník nebo barman. V roce 1999 nastoupil do televizní stanice CNN, nejdřív vozil štáby na natáčení a jezdil jim i pro pizzu, brzy se ale vypracoval až do pozice editora, elitního válečného reportéra a produkčního. Sedm let působil také coby stálý zahraniční zpravodaj České televize v Číně. Jednašedesátiletý Tomáš Etzler byl za reportáže pro CNN nominován na různé televizní ocenění, v roce 2008 se stal prvním Čechem, který vyhrál americkou cenu Emmy. O své práci v Číně napsal dvě knihy, natočil také celovečerní dokumentární film Nebe, který vypráví příběh současné Číny prostřednictvím sirotčince v malé severočínské vesnici. Foto: Jakub Plíhal

Po debatě s Trumpem, kterou Biden naprosto nezvládl, se demokraté nachází v zablokované situaci. Prezident nechce z voleb odstoupit a jeho strana patrně nemá páky přesvědčit ho, aby to udělal bez toho, aniž by vznikla nějaká otevřená vzpoura na srpnovém demokratickém sjezdu.

Ano. I tak se ale dost spekuluje, kdo by ho mohl nahradit. Podle průzkumů veřejného mínění by Trumpa drtivě porazila bývalá první dáma Michelle Obamová.

Získala by 50 procent hlasů a Trump jen 39. Jak reálné je, že by to vzala do svých rukou?

Opakovaně řekla, že to nechce dělat, a já se jí nedivím. Je to strašná práce.

Joe Biden ve svém životě zažil spoustu opravdu těžkých chvil. Už v 70. letech mu zemřela manželka při autonehodě, pak na rakovinu mozku jeho syn Beau. Na prezidenta dvakrát neúspěšně kandidoval a v roce 2020 nakonec vyhrál. Ze všech tragédií a neúspěchů se dokázal vzpamatovat a ve finále uspěl. Je možné, že zvrátí i tuhle nepříznivou situaci a v listopadových volbách zvítězí?

Já myslím, že ta možnost existuje. Demokraté začnou být daleko agresivnější v útocích na Trumpa. Existuje jisté procento Trumpových fanatických voličů, které nepřesvědčí nic: i kdyby zavraždil vlastní děti, stejně ho budou volit. Ale hodně voličů je nerozhodnutých a pro Bidena hovoří hodně věcí. Nedokážu si představit, jaká žena by volila Trumpa po všech jeho šovinistických výrocích nebo jaký veterán po všech jeho dehonestujících tvrzeních. Navíc nechal zrušil federální právo na potrat a ještě se tím chlubí. Poté co ho soud shledal vinným z falšování finančních záznamů, některé voliče to podle průzkumů odradilo. Když budou demokraté dostatečně tvrdí, dobře uchopí kampaň a budou poukazovat na Trumpovy šílené názory, pokrytectví a labilnost, mohou řadu váhajících voličů získat na svoji stranu.

"V Moskvě a Pekingu se smějí"

Problém Bidenovy kondice má i zahraničně-politickou rovinu. V Moskvě a Pekingu jistě s radostí sledovali nedávnou tiskovou konferenci mluvčí Bílého domu Karine Jean-Pierreové, jíž se jeden z novinářů ptal, jestli může vyloučit, že prezident Biden trpí demenci…

Víte, ale v Moskvě a Pekingu se jistě smějí oběma směry. O demenci se hodně spekuluje i v souvislosti s Trumpem. Ten kolikrát během projevů mluví o úplných nesmyslech a nekoherentně. Blábolí. Je mu 78 let, Biden je starší jen o tři roky. Rusové a Číňané se nepochybně usmívají nad Bidenem i Trumpem. A pomáhají tomu různí trollové, zrovna Rusko ve Spojených státech vede silnou dezinformační kampaň. Využívají toho a mají z této situace radost.

Když mluvíme o zahraniční politice, je potřeba si uvědomit, že USA mají po světě desítky spojenců. To není jen EU a NATO, ale i Japonsko, Jižní Korea, Austrálie, Nový Zéland, Filipíny… Na druhé straně stojí Rusko, Severní Korea, Írán a Čína, které jsou vojensky i diplomaticky ve slabší pozici. Trump ale tahle spojenectví považuje za kouli u nohy, netají se tím, že by byl schopný vystoupit z NATO, nechce podporovat Ukrajinu a Tchaj-wan. Pokud ve volbách vyhraje, svět bude daleko nebezpečnějším místem.

V posledních dnech Trumpovi všechno hraje do karet. Zatímco Spojené státy řešily Bidenův chabý výkon v debatě a jeho kondici, nejvyšší soud v souvislosti s Trumpovým zpochybňovaním výsledků voleb v roce 2020 rozhodl, že na oficiální činy prezidenta se vztahuje imunita. Očekáváte, že se Trump ještě víc odbrzdí?

Nejvyšší soud Spojených států je strašný průšvih, protože nemá žádnou vnější kontrolu. Tři soudce tam dosadil Trump a většinu v něm drží konzervativci. Všichni soudci před vstupem do funkce přísahali, že nikdo nestojí nad zákonem. A teď to všechno porušili. Verdiktem, že prezident má absolutní imunitu na oficiální činy z Bílého domu, prakticky roztrhali americkou ústavu.

Jeden konzervativní soudce, Clarence Thomas, má kauzy s drahými dary a dovolenými, které mu platili republikánští miliardáři. Jeho žena byla v roce 2020 jednou z hlavních sil snažících se zvrátit výsledek voleb. Dalšímu zázrakem zmizely milionové dluhy. Nejvyšší soud považuji za jednu nejnebezpečnějších a nejzkorumpovanějších institucí v USA. Čtyři z deseti Američanů mu podle průzkumů nevěří, sedm z deseti tvrdí, že nerozhoduje na základě práva, ale ideologie. Tohle podrývání institucí přinesl Trump.

Republikáni navíc začali připravovat takzvaný Projekt 2025, jakýsi soupis kroků, které by měly nastat v případě zvolení Donalda Trumpa prezidentem. (Autorem více než 900stránkového dokumentu je konzervativní think-tank Heritage Foundation. I když je spojován s Trumpovými spolupracovníky, exprezident se k němu oficiálně nehlásí - pozn. red.) Jedním z jeho hlavních bodů je výrazné posílení pravomoci hlavy státu, chtějí nahradit desetitisíce státních úředníků, plánují zrušit odluku církve od státu. Pod prezidenta by měla nově spadat FBI i ministerstvo spravedlnosti. Plánují snížit zdravotnické programy pro seniory, postižené a chudé. Chtějí zastavit jakékoliv financování výzkumů globálního oteplování a zrušit ministerstvo školství. To je naprostá šílenost.

I když zatím s jistotou nevíme, jestli by tyhle kroky chtěl Donald Trump v Bílém domě prosazovat, nakolik je potenciálně reálné, že by se mu to podařilo prosadit v Kongresu?

Trump je jedna věc, ale lidé, kteří by mu to umožnili, jsou ještě horší. Mám z toho obavy. Nejvyšší soud Trumpa de facto postavil nad zákon, což jde proti podstatě Spojených států tak, jak byly založeny. Pokud budou mít republikáni většinu v Kongresu, klidně to protlačí. A to i přesto, že mnoho prominentních republikánů v minulosti Trumpa ostře kritizovalo a varovalo před ním.

K Trumpovi jste hodně kritický. Nemyslíte ale, že je mu třeba přiznat zásluhy? Opakovaně třeba tlačil, aby členové NATO platili na svou obranu daleko víc.

V tom měl naprostou pravdu. Ale členové NATO začali navyšovat výdaje na obranu až po vpádu Rusů na Ukrajinu. Dokonce jsem uvítal některé Trumpovy kroky vůči Číně, zavedení cel a tarifů, nebyla to ale dlouhodobá politika. Trump je impulzivní děcko a šlo o výkřiky do tmy, které zafungovaly. Škod, kterých ale Trump napáchal, je daleko víc než pozitivních věcí.

