Tohle býval náš dům. Ukrajinské děti dostaly foťáky a ukázaly svůj život ve válce

Foto: Behind blue eyes

Navzdory tomu, že zažily hrůzy války, dělají ukrajinské děti všechno pro to, aby si udržely úsměv na tváři. V osvobozených vesnicích v Černihivské oblasti severně od Kyjeva dostaly od dobrovolníků tašku jednorázových fotoaparátů, aby zdokumentovaly svůj život v bojích sužované zemi. Na výsledek se podívejte v galerii Aktuálně.cz.

Autoři projektu Dima Zubkovová a Artem Skorohodko děti oslovili během svých dobrovolnických cest do tří vesnic na Ukrajině, Jahodného, Slobody a Lukašivky, které na začátku invaze obsadili ruští vojáci. Z oblasti se stáhli na konci března 2022. Zubkovová a Skorohodko tam tehdy vozili potraviny i základní potřeby. A setkávali se s dětmi, které se schovávaly ve sklepeních před těžkým ruským ostřelováním.

"Děti takovou tragédii prožívají úplně jinak než dospělí. Jsou ještě malé a nedokážou své emoce sdělit slovně. Všechny ty pocity prožívají vnitřně. A my jsme jim chtěli dát šanci vyjádřit se," vysvětluje Artem. Chlapci a dívky dostali v dubnu 2022 týden na to, aby na jednorázové kamery nafotili cokoliv, co zrovna chtěli.

"Dojalo nás to. Skrz výsledné fotografie vyprávějí své příběhy jedinečným a hřejivým způsobem - s nadhledem, občas s humorem a s nepopsatelným sentimentem," přiznává Artem.

Zubkovová a Skorohodko doposud získali přes 2500 fotografií od více než 1350 dětí, které žijí v dnes už osvobozených vesnicích. Fotky teď vyvolali a poprvé zveřejnili. Děti za ně chtějí odměnit tak, že jim splní, o čem dlouho snily. "Protože válka trvá už tak dlouho, Ukrajinci ztrácejí schopnost dívat se do budoucna. Tomu chceme zabránit a dětem ukázat, že je čeká spousta krásných věcí," dodává Artem.