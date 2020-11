"To už nesmíme ani do obchodu?" Běloruská policie zadržela v ulicích desítky lidí

Běloruská policie na sobotním pravidelném protivládním protestu v Minsku zadržela desítky lidí. V ulicích hlavního města jsou i tento víkend opět tisíce lidí, policie na některých místech zasahuje zábleskovými granáty.

Organizátoři protestu tentokrát dali lidem instrukci, aby se shromáždili po skupinkách na různých místech Minsku, než se spojí do většího davu, což má policii ztížit případné zásahy. Běloruská lidskoprávní organizace Vjasna zatím napočítala 70 zadržených. Běloruský server Tut.by informuje, že ráno do minských ulic vjela kolona speciální techniky. Podle svědků, na něž se odvolává agentury Interfax, šlo o vojenskou techniku.

Dramatická situace se udála ve Frunzenské čtvrti v Minsku. Vedle místního obchodu s potravinami se shromáždilo asi 1000 lidí. Když na místo přijeli příslušníci silových orgánů, mnoho protestujících se rozešlo, zůstalo jich asi jen 70. Policisté dali zbylým lidem jednu minutu na to, aby se rozešli, načež se jeden z přítomných mužů zeptal: "To už nemůžeme ani do obchodu?" Nato ho policisté popadli a odvlekli do přistavené dodávky," píše Tut.by s odvoláním na očitého svědka z místa.

Naopak například v Jihozápadní čtvrti se policistům shromážděné lidi rozehnat nepovedlo. Protestující zvedli ruce nad hlavu a na řadu naproti stojících policistů volali: "On (Lukašenko) vás nechá na holičkách!"