To nejdůležitější z konference v Glasgow: Závazky Indie a slib o ochraně lesů

První slib: zastavit odlesňování

Na prvním společném cíli se hned v pondělí shodlo více než 110 států. Úterním podpisem se zavázaly ke zvrácení úbytku světových lesů. Toho by měly dosáhnout do roku 2030. Lesy jsou díky své schopnosti pohlcovat emise skleníkových plynů důležitou součástí boje s klimatickou změnou, přesto jich ročně kvůli odlesňování neboli deforestaci zmizí kolem deseti milionů hektarů, uvádí agentura Reuters. Jejich kácením a pálením se navíc nahromaděné emise uvolňují zpátky do atmosféry a podle britského deníku The Guardian jsou tak zodpovědné za téměř čtvrtinu světových emisí.

K dohodě se během úterý připojí také Indonésie, Konžská demokratická republika, Brazílie a Čína.

Součástí je i slib financovat obnovu lesů v rozvojových zemích, aby se mohly lépe bránit požárům, nebo podpora původních obyvatel, kteří jsou na lesech závislí a pomáhají je chránit. Dvanáct zemí a sedm soukromých investorů poskytne 19,2 miliardy dolarů (v přepočtu 423 miliard korun).

Ochránci přírody však upozorňují, že podobné sliby už slyšeli v minulosti, naposledy v roce 2014, a nebyl dodržen ani jeden z nich. "Otázkou je, jestli velká prohlášení o deforestaci skončí mezi dalšími prázdnými sliby, nebo zda budou následovat skutečné regulace, které nutně potřebujeme," cituje Reuters Joa Blackmana z londýnské agentury zabývající se ochranou lesů Global Witness.