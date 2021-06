Tiché město svírá hrůza. Sériový vrah policii uniká a bere rukojmí

Už čtrnáct dní nahání brazilská policie Lázara Barbosu. Ten měl v posledních dnech zabít čtyři lidi a tři zranit. Jinak tiché město Cocalzinho de Goias, které leží asi padesát kilometrů západně od metropole Brasílie, nyní svírá strach. Mnoho farmářů odtud utíká.

Barbosa podle policie vnikl do několika farem v oblasti, bral rukojmí, střílel po lidech a zapálil vozidlo. Do pátrání po něm se podle místních médií zapojily stovky civilních a vojenských policistů, vrtulníky a také psi.

"Tento zločin přitáhl tolik pozornosti, přinesl tolik hrůzy, že nemůžeme pořádně spát, je to čím dál složitější. Do té doby to bylo nesmírně klidné místo. Říkali jsme, že můžete jít ven a nechat klíče ve dveřích domu a nic se nestane," popsal místní obyvatel Marcos Paulo De Araujo.

Lázaro, kterého hledají od 9. června, podle policie na rodinné farmě zabil 48letého podnikatele Cláudia Vidala a jeho dva syny, 21letého Gustava a 15letého Carlose Eduarda. Oběti na sobě měly střelné a bodné rány.

Vidalova manželka a matka dětí, 43letá Cleonice Marquesová, byla unesena a po třech dnech nalezena mrtvá. Od začátku útěku Lázaro přepadl nejméně 12 venkovských usedlostí.