Těsně zabránil masakru, sám přitom zemřel. Polák se postavil útočníkovi ve Štrasburku

Bartosz Pedro Orent-Niedzielski se rozhodl strávit závěr dne na koncertě ve štrasburském hudebním klubu. Bylo ale zrovna úterý 11. prosince a na dav lidí na vánočních trzích zaútočil střelec. Jeho dalším cílem byly okolní ulice, kde leží i klub, před kterým Niedzielski právě kouřil.

Šestatřicetiletý Bartek, jak mu přátelé přezdívali, šel na koncert s kamarádem Antoniem Megalizzim z Itálie. Megalizzi pracoval jako novinář v Evropském parlamentu. Niedzielski, původem z polských Katovic, v parlamentu dělal průvodce a byl novinářem v místních novinách.

Jeho znalost několika jazyků mu dovolovala živit se také jako průvodce městem, pořádal festival komiksů Strasbulles a tančil a zpíval ve folklorním souboru Wiosna, který předváděl tradiční písně z Těšínska.

V neděli zemřel coby pátá oběť teroristického útoku ve Štrasburku.

"Mám dojem, že Bartka znali ve Štrasburku všichni, všude ho bylo plno," říká Bogusław Bojczuk, který se s Niedzielským seznámil přes místní polskou komunitu. S manželkou hledali někoho, kdo by jim hlídal dítě a zároveň s ním procvičoval polštinu. "Byl velmi aktivní, otevřený novým nápadům a novým přátelstvím."

#FR Notre collaborateur et ami Bartek nous a quitté. Un Monde, de Strasbourg à Paris, de Faro à Berlin, de Bologne à Katowice, pleure sa disparition. Bartosz Orent-Niedzielski. Dans le cœur les souvenirs sont à jamais ancrés. pic.twitter.com/atluyKPw8x — europhonica (@europhonica) December 16, 2018

Zaplatil životem, aby jiní mohli žít

Niedzielski se do Štrasburku dostal před více než 15 lety, když se do francouzského města přestěhoval s matkou. Přátel měl opravdu mnoho, včetně členů kapely, která měla minulé úterý pořádat koncert. Zrovna se s nimi dělil o zapalovač, když si skupinka všimla, jak se k ní ulicí blíží ozbrojený muž.

Podle svědectví, která získal polský deník Gazeta Wyborcza, se Niedzielski a Megalizzi snažili střelce odzbrojit a získat čas pro muzikanty, kteří tak stihli vběhnout do klubu a zamknout dveře před útočníkem.

Polák s Italem podobné štěstí neměli. Chérif Chekatt oba postřelil a utekl. Záchranka poté oba muže odvezla v kritickém stavu do nemocnice. Megalizzi zemřel na následky zranění v pátek, Niedzielski, který byl střelen do hlavy, byl uveden do umělého spánku. Zemřel v neděli, ani ne týden poté, co se postavil útočníkovi.

Polská média čin obou mužů označují za hrdinský. Podle nich se jim podařilo zabránit masakru, který mohl nastat, pokud by se útočník dostal do prostorů klubu naplněného lidmi.

Posmrtně dostane medaili

Činu Bartozse Niedzielského si všimli i polští politici. "Bartoszův hrdinský čin pomohl zastavit vraha ve Štrasburku. Polák zaplatil životem, aby jiní mohli žít. Rozhodl jsem se udělit rodině pana Bartosze speciální rentu," napsal na Twitter polský premiér Mateusz Morawiecki.

Podle informací polského magazínu Viva dostane Niedzielski posmrtně medaili i od prezidenta Andrzeje Dudy. "Znal jsem ho od vidění. Jsem šokovaný. Neuvědomil jsem si, že to byl on, kdo byl smrtelně zraněný, když chránil jiné lidi. Čest jeho památce. Odpočívej v pokoji," uvedl prezident na svém twitterovém účtu.

Mezi oběťmi útoku ve Štrasburku z minulého týdne jsou také novináři Antonio Megalizzi a Pedro Orent-Niedzielski, kteří přijeli reportovat o EP. Vyjadřujeme upřímnou soustrast jejich blízkým. pic.twitter.com/Hjf3oRugTB — Evropský parlament (@Europarl_CS) December 17, 2018

Den po útoku vydalo polské ministerstvo zahraničních věcí varování pro Poláky cestující do Francie, aby dbali zvýšené ostražitosti před dalšími možnými teroristickými útoky.

Chérif Chekatt v úterý 11. prosince zaútočil na návštěvníky vánočních trhů a přilehlých ulic. Zranil 12 lidí, tři zemřeli na místě. Další dva, Niedzielski a Megalizzi, zemřeli na následky zranění v nemocnici. Ve čtvrtek policie útočníka zastřelila. Soudu bude nicméně pravděpodobně čelit muž, který měl Chekattovi prodat střelnou zbraň a nyní je ve vazbě. Byl obviněn z kriminální činnosti spojené s terorismem.

Video: Policie zastřelila teroristu, který střílel na vánočních trzích ve Štrasburku