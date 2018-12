Útok na trhu připomíná chaos v Bataclanu, útočník se v davu lehce ztratí, říká expert

Ve francouzském Štrasburku útočník automatickou zbraní zastřelil v úterý na vánočních trzích nejméně dva lidi. Od té doby pachatel policii uniká. Podle bezpečnostního experta Davida Rožka mají vojáci a policisté v davu omezené možnosti, jak útočníka zneškodnit. Primární je snaha útoku předejít, k čemuž má česká policie třeba speciální kamerové vozidlo. "Nicméně pokud se na útok pachatel dobře připraví, zná okolí, tak může uspět, i když jsou na místě policisté," připouští v rozhovoru Rožek ze společnosti Soft Targets Protection Institute.

Na trzích ve Štrasburku hlídkovali policisté, přesto útočník zabil několik lidí, a ještě zvládl utéct. Je možné, aby policisté zneškodnili útočníka s automatickou zbraní ve chvíli, kdy začne střílet v davu?

V případě, že vidí průběh toho útoku nebo jeho bezprostřední chystání, to znamená, že vidí odkrytou zbraň, kterou útočník právě nabíjí, tak je to samozřejmě možné a je to i přesně ten důvod, proč tam ti policisté jsou. Nicméně není to úplně ten primární důvod, boj proti těm osobám by měl začínat ve fázi preventivní. To znamená, že pokud se bavíme o útočníkovi, tak policie proti němu samozřejmě zasáhnout může, ale úspěšnost toho zákroku je menší, než když se správně soustředí na prevenci útoku.

Pokud tedy policisté útočníka nezneškodní před útokem, v jeho průběhu už je to téměř nemožné nebo velmi komplikované?

Přesně tak. Navíc se také rapidně zvyšuje riziko toho, že přitom zásahu ještě poškodí někoho dalšího. Střelba v otevřeném prostranství, jako jsou trhy, festivaly nebo koncerty, je velmi problematická i pro cvičené policisty a je velice vysoká pravděpodobnost toho, že dojde k nějakým nežádoucím obětem zúčastněných osob.

Co si představit pod prevencí, kterou uvádíte jako podstatu práce policistů na vánočních akcích?

Pozorování a vyhodnocování podezřelého chování je klíč k tomu, aby se útoku dalo předcházet. K tomu tam ta policie je z primárního důvodu. Prevence se realizuje nejen dohledem seshora, ale i přehledem o tom místě samotném. Česká policie na tohle má kamerové vozidlo, díky kterému mohou pozorovat z výšky dění v prostoru s vysokou koncentrací osob. Bylo to například i na nedávné vojenské přehlídce. Z výšky je do davu dobře vidět a každá příprava útočníka může být včas zachycena. Policisté tak mohou proti potenciálnímu pachateli zakročit ještě dříve, než začne samotná střelba.

To se však ve Štrasburku nepodařilo. Co se mohlo stát, že útočník dokonce stihl i utéct?

Ta panika a chaos, které nastanou po prvních výstřelech, jsou tak obrovské, že pokud pachatel zbraň v davu odhodí a schová se v něm, tak není k rozeznání od dalších zúčastněných.

K tomu došlo například i při útoku v pařížském Bataclanu, kde se střílelo před několika lety. V klubu byla přítomna tříčlenná hlídka francouzské armády a ta hlídka nebyla schopna vyhodnotit, kdo je pachatel a kdo je utíkající oběť. To znamená, že pokud pachatel po útoku odhodí zbraň a prchá v davu, tak je velice komplikované po něm střílet nebo proti němu zasahovat. Střelba v davu je pro policisty velmi nepřehledná a je to to poslední, do čeho by se ti policisté měli dostat.

To znamená, že šance, že útočníka poznají prchající lidé, je téměř nulová?

Každý v tu chvíli řeší sám sebe a to, jak se z toho místa dostat, a nevšímá si detailů kolem.

Mohlo by podle vás k něčemu podobnému, co se odehrálo v úterý ve Štrasburku, dojít i v Česku?

Já si myslím, že rozhodně ano, u nás je takových cílů taky několik, a to ať se jedná o symboly nějakých svátků, či symboly města nebo politické moci. Na druhou stranu si nemyslím, že Česko je terčem nějaké teroristické organizace jako třeba Štrasburk, kde sice ještě nebylo prokázáno, že by se jednalo o teroristický útok nějaké konkrétní organizace, obecné znaky toho činu však napovídají tomu, že se jednalo o teroristický útok. Nicméně u nás je spíše pravděpodobnost, že se tímto inspiruje někdo z lokálních lidí.

Na spoustě veřejných míst se objevují zátarasy proti vozům, nemohou být v případě střelného útoku spíše na škodu v tom smyslu, že lidem ztíží útěk?

Zábrany, které jsou koncipovány jako stěny, by měly být překonatelné pro pěší, což ale zpomaluje jejich útěk. Před obchodními centry se ale většinou jedná o sloupy, mezi kterými lze snadno projít.

Jsou vojáci a policisté se samopaly na trzích tak trochu i pro bezpečnější pocit návštěvníků trhů, ačkoli útoku nemusí vždy zabránit nebo pachatele zneškodnit?

Je to tak. Jedná se hlavně o psychologické opatření z hlediska vnímání obyvatelstva. Ta přítomnost policie vzbuzuje v lidech důvěru, že na tom místě je bezpečno. Na druhou stranu z hlediska taktického to posiluje prevenci v tom smyslu, že policie může velmi efektivně předcházet trestným činům. Nicméně to nikdy není stoprocentní opatření a vždy policii něco může uniknout, a pokud se na útok pachatel dobře připraví, zná okolí, tak může uspět, i když jsou na místě policisté.

Jak se má člověk v případě útoku střelce třeba na vánočních trzích zachovat?

Velmi záleží na tom, kde je a jak daleko se nachází od útočníka. Pokud se nachází v dostatečné vzdálenosti, měl by to místo co nejrychleji opustit, případně pomoci lidem s omezenou pohyblivostí, jako jsou vozíčkáři, maminky s kočárky, lidé s berlemi a podobně. Pokud se člověk nachází příliš blízko útočníkovi, je od útočníka na dohled a na jeho dostřel, tak je potřeba toho útočníka nezaujmout, to znamená, že pokud už je člověk velmi blízko, tak si lehnout. Pokud to lze, tak se schovat za nějaký předmět, tak aby člověka útočník alespoň neviděl.

Poté by se měl člověk snažit z místa co nejrychleji odejít nebo utéct. Následně může spolupracovat s integrovaným záchranným systémem na odstraňování škod, například tedy na poskytování první pomoci či donášce pitné vody. To jsou věci, které úplně běžně fungují ve vysoké koordinaci v USA.

V Česku ne?

U nás bohužel zatím ne.

Snažit se tedy útočníka, který má zbraň, zneškodnit holýma rukama, je nesmysl?

Je to až ta poslední možnost, která lidem zbývá. My metodě, jak by se měl člověk v takových situacích zachovat, říkáme "uteč - schovej se - bojuj". Je to metoda, která se začíná vyučovat i na školách.

Pomohlo by, kdyby lidé u sebe nosili zbraň, kterou by se pokusili útočníka sami zneškodnit a ochránit tak nejen sebe, ale i své okolí?

Samozřejmě to pomoct může, ale na druhou stranu, jak jsem již zdůrazňoval, ten zákrok - střelba na otevřeném prostranství s vysokou koncentrací osob - je náročný i pro trénované policisty. Pokud si představím držitele legální zbraně, jen těžko může mít podobný trénink, jako má policista, a situace tak může být ještě o to komplikovanější, může dojít k dalšímu zranění osob.