Frustrovaný alkoholik udělal z kamionu zbraň. Teror v Nice inspiroval další vrahy

Více než dvacet tun vážící kamion s mrazicími boxy nevrátil podle dohody 13. července 2016 Mohamed Lahouaiej Bouhlel zpět do půjčovny Via Location. Nechal ho zaparkovaný na okraji francouzského Nice a druhý den k němu přijel. Nákladní prostor měl prázdný, dal si do něj jen kolo. V kabině ukryl samopal a další zbraně.

Bouhlel kamion nastartoval v půl desáté večer a rozjel se směrem do centra města. Na pěší zóně lidé slavili státní svátek, výročí pádu Bastily. Promenáda byla plná lidí, stejně jako restaurace, kavárny a zmrzlinárny. Mezi nimi mnoho cizinců z celého světa. Kanadský turista Ange Eliassi vzpomínal, jak ve tři čtvrtě na jedenáct zrovna fotil, když ucítil, jako by se otřásala země. Ohlédl se a uviděl bílý kamion, jak v rychlosti projíždí kolem policejního stanoviště a řítí se rovnou na přímořskou promenádu. "Vypadalo to, jako by mu selhaly brzdy," vypověděl Kanaďan. Související Obrazem: Po ohňostroji oslavujícím státní svátek přišel masakr. Promenáda v Nice se změnila v hrob 21 fotografií Bouhlel za volantem nejenže se nesnažil brzdit, ale naopak držel nohu na plynu. Schválně najížděl do skupin lidí. Ty, kteří nestačili utéci a zůstali v šoku stát, přejel. Na konci hrůzné cesty zastavil před slavným luxusním hotelem Negresco, kde ze samopalu střílel po policistech. Ti palbu opětovali a jeden z nich Bouhlela zasáhl do hlavy. Muž původem z Tuniska na místě zemřel. Na promenádě ale po něm zůstalo 84 mrtvých a přes 400 zraněných, později ještě dva lidé v nemocnici zemřeli. Do následujícího sobotního rána Francouzi a Evropané - mnozí na dovolené - vstávali se strašnými zprávami z letoviska. Potvrdila se jedna z nočních můr souvisejících s terorismem: útočník použil jako zbraň nákladní automobil. Samotářský alkoholik Situace v Evropě byla v té době napjatá a kritická. Teroristé hlásící se k organizaci Islámský stát v listopadu 2015 zavraždili 130 lidí při koordinovaných sebevražedných atentátech v Paříži, v březnu následovalo krveprolití na letišti a stanici metra v Bruselu. Nice bylo další v řadě. Na vyšetřovatele a pracovníky kontrarozvědky čekala stejně jako při jiných teroristických útocích povinnost pátrat v teroristově minulosti po tom, co jej dovedlo k touze zavraždit co nejvíc civilistů. Ačkoliv se k masakru přihlásil Islámský stát a Bouhlela označil za svého vojáka, vyšetřování ukázalo, že jedenatřicetiletý Tunisan se skupinou nebyl v kontaktu a nikdo ho neřídil. Mohamed Lahouaiej Bouhlel. | Foto: Archiv Dokonce vyšlo najevo, že v minulosti nebyl náboženský radikál a nevyznával džihádistickou ideologii, která oslavuje "zabíjení nevěřících" a vyzývá k němu. Mohamed Lahouaiej Bouhlel byl samotářský alkoholik a narkoman s násilnými sklony, kterému se rozpadla rodina. K činu ho dovedla také frustrace z vlastního života a cosi jako nenávist vůči společnosti, ve které žije. Víc než džihádistu připomínal spíše Češku Olgu Hepnarovou, která nákladním automobilem zavraždila v Praze v roce 1972 na tramvajové zastávce osm lidí. Jako motiv uvedla právě nenávist ke společnosti. Policisté zjistili, že Bouhlel sice navštěvoval na internetu stránky související s džihádem nebo Islámským státem, ale nešlo o nijak intenzivní vyhledávání. Do mešit dříve nechodil, začal s tím až v dubnu, tři měsíce před atentátem. I jeho příbuzní vypověděli, že se o náboženství v minulosti nezajímal. Související Přehledná mapa: Kudy jel atentátník, který zabil přes 80 lidí. Kam se dostal a co ho zastavilo Infografika Promyšlený čin Povolení žít ve Francii tuniský rodák získal díky tomu, že se oženil s Tunisankou, která už měla francouzské občanství. Měli tři děti, ale alkoholik Bouhlel se často dopouštěl domácího násilí. Manželčina trpělivost přetekla ve chvíli, kdy vykonal velkou potřebu do dceřiny postele. Soud mu zakázal se k ženě přibližovat a on se odstěhoval na jiné místo v Nice. Přestal udržovat kontakty i s příbuznými v Tunisku. Masakr na promenádě ale nebyl náhlým impulzivním činem. Bouhlel si několik měsíců místo fotil, útok připravoval několik měsíců. Chtěl si půjčit peníze v bance, aby měl na pronájem kamionu, ale to se mu nepodařilo, a prodal tedy svůj automobil. Za pronájem kamionu zaplatil 1600 eur (asi 41 tisíc korun) a bezpečnostní kamery jej zachytily, jak v týdnu před činem dvakrát projíždí stejnou trasu. Několik hodin před útokem se fotografoval na různých místech Nice, ale nezanechal žádný vzkaz ani video, kde by se hlásil k Islámskému státu. Související Tunisan zatčený v Nice útočil už v roce 2016, do Evropy se dostal přes Lampedusu Bouhlelův čin bohužel inspiroval k vraždění další Tunisany. Před Štědrým dnem roku 2016 vjel na vánoční trh v Berlíně s kradeným kamionem Anis Amri. Připravil o život dvanáct lidí, včetně Češky. V tomto případě byla vazba na džihádisty jasná: Amri natočil video, kde říká, že jedná jménem Islámského státu. Nepřítel, který je takticky na výši Loni 29. října se do Nice teror vrátil. Jedenadvacetiletý Tunisan Brahim Aouissaoui zavraždil nožem v kostele nedaleko od promenády tři lidi. Policie ho zatkla, u sebe měl dva mobily, nůž a korán. Podle bývalého českého velvyslance ve Francii Petra Janyšky radikální islám získává v zemi stoupence mezi zlomkem mladé generace, jejíž rodiče a prarodiče v minulosti přišli z muslimsko-arabských zemí. Hlavně pak mezi muži, mezi ženami v mnohem menší míře. Související Nenávistní imámové vymývají mozky. Francie proti nim musí zakročit, říká diplomat "Žijí většinou ve slabé sociální situaci, v početných rodinách často bez otce, nemají velké vzdělání, bydlí na předměstích velkých měst. Podepsala se na nich nezaměstnanost, jakou má Francie už léta. K tomu se přidává obchod s drogami, který kvete na předměstích a těm mužům přináší větší příjmy, než kdyby chodili do práce. A islamismus jim nabízí jakousi identitu, kterou často hledají," řekl loni Aktuálně.cz v rozhovoru, který se týkal příčin islamistického násilí ve Francii. Francouzský investigativní novinář Matthieu Suc vydal před třemi lety knihu s názvem Špioni teroru (Les espions de la terreur), ve které analyzuje boj s terorismem a islamismem ve Francii, včetně událostí v Nice. Podle něj nejen Francie, ale i jiné evropské země džihádistickou hrozbu podcenily, ale po několika velkých útocích se poučily. Kontrarozvědky začaly více spolupracovat mezi sebou a zlepšily své metody. Například francouzská zpravodajská služba DGSI dostala více lidí i pravomocí. Evropa také přitvrdila v boji proti islamistické propagandě na internetu a sociálních sítích. "Především francouzské zpravodajské služby pochopily, že proti nim nestojí nějací omezení primitivové, ale nepřítel, který je takticky na výši," říká novinář. Video: Terorista přijel k promenádě v Nice a šlápl na plyn 1:30 Nejméně 84 lidí zemřelo při útoku ve francouzském městě Nice, kde do davu lidí oslavujících státní svátek najelo nákladní auto. | Video: Reuters