"Nemilosrdný" admirál naočkoval Portugalsko. Kdo je muž, ke kterému vzhlíží svět?

Na konci letošní zimy mělo desetimilionové Portugalsko pro pacienty s koronavirem pouhých sedm volných lůžek s intenzivní péčí. Nákaza se v jihoevropské zemi šířila nejrychlejším tempem na světě, denně na ni umíraly až stovky lidí. V kritické situaci podpořené skandály s předbíháním u očkování se do popředí boje s koronavirem dostal voják.

Viceadmirál Henrique Gouveia e Melo začal od února vést tým pro vakcinaci. Devět měsíců poté se Portugalsko stalo nejproočkovanější zemí světa. Plně vakcinováno je 85 procent obyvatel, kteří měli na očkování nárok.

Kdo je muž, kterého nyní Portugalci a světová média obdivují? Gouveia e Melo, který má z otcovy strany šlechtické předky, se narodil v roce 1960 v africkém Mosambiku. Po vystudování námořní školy zasvětil svůj profesní život plavbě a velení na ponorkách.



Nakonec to dotáhl až na velitele portugalské flotily a velitele Evropských námořních sil (EUROMARFOR). Podle agentury Associated Press drží rekord v počtu hodin odpracovaných na moři mezi všemi sloužícími důstojníky portugalského námořnictva.

„Tohle je válka“

Po jmenování do čela koordinační skupiny pro vakcinaci si Gouveia e Melo oblékl vojenské maskáče, které nosil během celé doby své „očkovací“ mise. „Nosím maskáče, protože tohle je pro mě válka,“ prohlásil po uvedení do funkce. „Jsem vysoký, nosím uniformu, mám velitelský hlas a jsem asertivní. Právě tyto čtyři věci mi pomáhají. Pak mám nápady, rozvíjím je a jsem jimi posedlý. Dělám, co musím, a k lumpům jsem nemilosrdný,“ popsal své „zbraně“ týdeníku Jornal Económico.

Části odborníků viceadmirálova válečná rétorika vadila nebo považovali jeho roli za přeceňovanou. Podle serveru iRozhlas si to myslel například expert na veřejné zdraví z lisabonské univerzity NOVA Tiago Correia, podle kterého je odpůrců vakcín v Portugalsku obecně velmi málo - podle televize ABC News to je jen kolem tří procent obyvatel.



„Skutečnými zabijáky jsou popírání a tmářství. V důsledku této pandemie zemřelo v zemi více než 18 000 lidí. Pandemie je skutečným zabijákem a já jsem tu proto, abych naopak přispěl k osvětě,“ prohlásil Gouveia e Melo při srpnových protestech, které doprovázely jeho návštěvu centra, ve kterém se právě očkovali teenageři.

Po dosažení 85procentní proočkovanosti prohlásil v žertu, že teď už může nechat vakcinovat leda psy, kočky nebo andulky. „Nejsem Bůh, nejsem Superman. Jsem jen člověk, který splnil své poslání,“ řekl na konci mise s tím, že válka ještě neskončila, ale alespoň první bitva je vyhraná.