Tajná zbraň má nadělat paseku v tunelech pod Gazou. Izraelci o bombě mlčí

Izrael by mohl v bojích proti Hamásu nasadit tajnou zbraň. Mělo by se jednat o chemickou bombu, která neobsahuje výbušninu, ale pěnou zaplní tunely pod Pásmem Gazy, kde se palestinští teroristé skrývají.

Britský deník The Telegraph popisuje, co by tzv. houbová bomba (Sponge Bomb) způsobila v těsných podzemních prostorech. Izraelské obranné síly (IDF) ale použití této bomby, která se má údajně rychle rozpínat a ztuhnout, nekomentovaly.

Armáda zřídila na vojenské základně Tze'Elim u hranic s Gazou maketu tunelového systému, aby mohla cvičit na reálný útok. Podle britského deníku tam byli v roce 2021 vidění vojáci, jak "houbové bomby" nasazují. Předpokládá se, že skutečná délka sítě tunelů pod Gazou čítá stovky kilometrů a je plná nástrah.

The Telegraph píše o tom, že by taková bomba zabránila přepadení izraelských vojáků při jejich postupu tunely a uzavřela by mezery, kterými by Hamás mohl zaútočit. A jak by bomba měla vypadat? Deník tvrdí, že v plastové nádobě, která má kovovou přepážku, jsou dvě oddělené tekutiny. Jakmile je přepážka odstraněna, třeba hodem z rukou vojáka, kapaliny se smíchají a vytvoří pěnu.

Práce s "houbovou bombou" - technicky vzato tekutou emulzí - je nebezpečná a někteří izraelští vojáci přišli o zrak kvůli špatné manipulaci s touto směsí, píše bez bližších podrobností The Telegraph. Jeho tvrzení podrobuje kritice americký magazín War Zone. Ten se ptá, zda Izraelci opravdu takové bomby mají. Upozorňuje na to, že The Telegraph neuvedl žádný zdroj a použití zbraně nekomentovala ani izraelská armáda.

Ať už houbové bomby IDF existují, nebo ne, nezdá se, že by bylo nemožné vyvinout zařízení podobné tomu, které popisuje zpráva Telegraphu, připouští War Zone. Různé typy rychle tvrdnoucí a rozpínavé pěny se běžně používají v komerčním stavebnictví a mohly by být schopny zajistit alespoň dočasné utěsnění.

Za zmínku také stojí, že mnoho komerčně dostupných chemických pěn může způsobit různě závažná poranění očí. To je alespoň zhruba v souladu se zmínkou o "ztrátě zraku" ve zprávě Telegraphu, která by mohla odkazovat na dočasné nebo vážnější ztráty zraku v důsledku nesprávného zacházení s pěnou, tvrdí autor článku amerického serveru.

War Zone připomíná, že americká armáda kdysi testovala lepkavou pěnu ve spreji. Námořní pěchota v minulosti vystřelovala proudy lepkavé pěny jako nesmrtící nástroj pro znehybnění nepřátelských jedinců. Server tvrdí, že alespoň některé jednotky vyslané do Somálska v 90. letech měly tuto zbraň po ruce. Nyní ale není jasné, zda je tato zbraň stále v arzenálu americké armády. War Zone nicméně přiznává, že pokud by Izraelci takovou bombu skutečně vyvinuli, mohla by být v bojích proti teroristům v Gaze účinná.

