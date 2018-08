Neexistuje ani jeho fotka. Tajemný vůdce IS zemřel v afghánské jeskyni, americký nálet byl přesný

Při úderu zemřelo spolu s lídrem Islámského státu v Afghánistánu dalších deset členů vedení této organizace.

Kábul - Nad Afghánistán v sobotu vzlétly americké bombardéry. Pumy nakonec shodili na jeskynní komplex velmi blízko hranice s Pákistánem. Piloti měli k dispozici informace afghánské kontrarozvědky o tom, kde se nachází vedení místní odnože teroristů. A byly správné.

Pří úderu zemřel vůdce Islámského státu (IS) v Afghánistánu Abú Sáad Arhabí, používající rovněž jméno Abú Sajíd Orakzaí. Muž, o kterém je známo minimum informací, ani jeho fotografie neexistuje. Spolu s ním zemřelo dalších deset členů vedení organizace, jejíž bojovníci před čtyřmi lety přísahali věrnost šéfovi IS Abú Bakru Bagdádímu.

Nálet mířil na východoafghánskou provincii Nangarhár, kde je Islámský stát nejsilnější a kontroluje celistvé území. Arhabí velel zhruba dvěma tisícům bojovníků pod černobílou vlajkou, která je poznávacím znamením a symbolem IS po celém světě.

Skončil jako jeho předchůdce Háfíz Saíd Chán. Ten zemřel ve stejné provincii v červenci 2016 během náletu, při kterém Američané použili supertěžkou pumu, takzvanou Matku všech bomb. Ta rozmetala velké podzemní úkryty a chodby bojovníků IS, včetně skladů zbraní a munice.

Bratrovražedná bitva

Pro organizaci je smrt vůdce a dalších jedenácti vysoce postavených členů druhou špatnou zprávou letošního léta. V červnu se dvě stovky válečníků IS vzdaly afghánské armádě na severu země poté, co utrpěly těžkou porážku v měsíc trvající "bratrovražedné bitvě" s Tálibánem. V zuřivých bojích šlo hlavně o kontrolu pašeráckých cest do sousedního Turkmenistánu.

Afghánský Islámský stát vznikl na konci roku 2014, když skupina členů Tálibánu dezertovala z tohoto hnutí. A vyzvala další afghánské a pákistánské islamisty, ať je následují. Od té doby Islámský stát a Tálibán mezi sebou svedly několik tvrdých bitev. A to i přesto, že je spojuje islamistická ideologie, odpor k vládě v Kábulu a odmítání zahraničních vojsk NATO v Afghánistánu.

Islámský stát se prezentoval stejnou brutalitou jako v Iráku nebo Sýrii. Zajatcům stínal hlavy, vysílal sebevražedné atentátníky na tržiště, do škol či míst, kde se shromažďují šíitští muslimové. IS považuje šíity za odpadlíky, které je nejen povoleno, ale přikázáno vraždit.

Mnoho členů afghánské odnože IS pochází z jiných zemí - hlavně z Pákistánu a Uzbekistánu. Původní Islámský stát v Iráku a Sýrii byl loni poražen a má pod kontrolou jen pouštní oblast na hranici mezi oběma zeměmi.

Vůdce IS a samozvaný chalífa Abú Bakr Bagdádí se skrývá. Minulý týden se po dlouhé době objevil na internetu záznam jeho projevu. Z kontextu jeho slov vyplynulo, že nahrávku někdo pořídil letos v srpnu.

Video: Afghánská armáda odrazila útok Tálibánu na město Ghazní