Afghánský prezident vyhlásil příměří s Tálibánem. Platit má tři měsíce

Klid zbraní souvisí se začínajícím muslimským svátkem oběti - íd al-adhá. Platit má od pondělí. Není ovšem jasné, zda budou teroristé příměří dodržovat.

Kábul - Afghánský prezident Ašraf Ghaní v neděli oznámil příměří s islámským radikálním hnutím Tálibán, a to v souvislosti se začínajícím muslimským svátkem oběti - íd al-adhá. Platit má od pondělí, a to po tři měsíce. Není ale jasné, zda teroristé klid zbraní budou dodržovat. Hnutí zatím pouze oznámilo, že propustí stovky zajatců. Zdůvodnilo to ale rovněž tím, že muslimové slaví.

Podle agentury Reuters prezident svůj krok učinil navzdory útokům islamistů s mnoha oběťmi na životech, které v těchto dnech zasáhly oblast města Ghazní.

"Podmíněné příměří začne zítra (v pondělí) a bude pokračovat tak dlouho, dokud ho Tálibán bude udržovat a dodržovat," řekl dnes v Kábulu prezident Ghaní při příležitosti afghánského Dne nezávislosti. "Vyzýváme vedoucí představitele Tálibánu, aby projevili vstřícnost vůči touze Afghánců po dlouhodobém a skutečném míru," dodal.

Podle Reuters není jasné, zda Tálibán s Ghaního výzvou souhlasí. V sobotu prohlásil vůdce hnutí maulví Hajbatulláh Achúndzáda, že v Afghánistánu nebude mír, dokud v zemi budou "okupanti". Rovněž sdělil, že jeho hnutí zůstává věrno závazku dosáhnout "islámského cíle", tedy afghánské svébytnosti a ukončení války.

Ve svém prohlášení Achúndzáda také řekl, že válka může skončit jen přímým vyjednáváním se Spojenými státy. Washington upřednostňuje, aby se Tálibán dohodl s mezinárodně uznávanou vládou v Kábulu.

Tálibán od počátku srpna zintenzívnil útoky na místní vládní ozbrojené složky i na zahraniční vojáky. Obětí a zraněných jsou stovky. Při sebevražedném atentátu 5. srpna poblíž základny Bagrám v afghánské provincii Parván přišli o život také tři čeští vojáci, kteří v oblasti působili v rámci mise NATO.