Mladík trpící Downovým syndromem si hrál na ulici s plastovou pistolí. Švédská policie ho zastřelila

Dvacetiletý muž s Downovým syndromem měl u sebe hračku, která připomínala samopal. Podle policie neuposlechl rozkazy a choval se "hrozivě".

Stockholm - Švédští policisté ve čtvrtek ráno přispěchali do čtvrti Vasastan ve Stockholmu. Jeden z obyvatel jim nahlásil, že viděl muže, který se potuluje v ulicích a ukazuje všem okolo svou zbraň.

Když na místo dorazili, zahlédli mladíka s něčím, co vypadalo jako samopal. Podle nich se jednalo o "nebezpečnou situaci", a tak muže zastřelili.

Ve skutečnosti dvacetiletý Eric Torell trpěl Downovým syndromem a autismem a ráno se pouze vydal na procházku se svou oblíbenou hračkou, neškodnou plastovou pistolí.

Pappan frågade polis efter Eric – då fick han dödsbeskedet.https://t.co/61BxW6O5Gq pic.twitter.com/8BRN8hKTrE — Expressen (@Expressen) August 2, 2018

"Pistoli dostal jako dárek. Vypadala trochu jako samopal, ale měl ji vždycky položenou na hromadě hraček," řekla švédskému deníku Expressen Katarina Söderbergová, matka oběti. Svého syna popsala jako "nejhodnějšího muže na světě".

Torell byl těžce postižený a téměř nemluvil. Jediné slovo, které uměl říct, bylo "máma". Podle Söderbergové byl její syn podobný tříletému dítěti.

"Nemůžu to pochopit. On by neublížil ani mouše. Rozzlobilo mě, jak si policisté všechno vymýšlejí," řekla Söderbergová. Torell podle jejích slov v minulosti mnohokrát opustil dům, ale vždycky se sám vrátil nebo ho někdo našel a přivedl.

Policie to však vidí jinak. Muž se podle ní choval "hrozivě", když se k němu strážníci snažili přiblížit. Zastřelili ho až poté, co neuposlechl jejich rozkazy.

"Vzbudila mě střelba. Vyhlédla jsem ven z okna a uviděla policisty. Křičeli na někoho, kdo ležel na zemi na své zbrani. Pak přijeli další policisté a vzápětí i záchranná služba," řekl nejmenovaný svědek deníku Expressen.

Torella odvezli do nemocnice, ale nakonec podlehl vážným zraněním. Nyní probíhá vyšetřování, zda policisté během zásahu nepochybili.

