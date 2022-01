Lockdown na nejtvrdší způsob. Znepokojivé záběry ukazují karanténní tábory v Číně

Po sociálních sítích se v posledních dnech začaly šířit záběry z tvrdých poměrů v čínských karanténních táborech, které tamní úřady nařídily vybudovat k zabránění šíření covidu-19. Lidé v nich podle svědectví žijí na samotce v malých pokojích, kde mají k dispozici jen toaletu, postel a stolek. Jídlo pak dostávají od pracovníků v ochranných oblecích jen malým okýnkem ve dveřích.

Neověřené záběry publikoval v posledních dnech na Twitteru anonymní uživatel. Na základě jeho komentářů se jedná o aktuální videa z různých koutů Číny. Většina videí podle něj pochází z provincie Šen-si. V ní se nachází město Si-an, v němž v současnosti platí kvůli šíření covidu-19 jedna z nejpřísnějších uzávěr v zemi. Některá videa také ukazují situaci v provincii Che-nan ve středojižní Číně, uvádí anonym v popiscích.

Záběry se v posledních dnech rozšířily po sociálních sítích a dohromady získaly miliony zhlédnutí. Dostaly se i na stránky světových médií, která na znepokojivé poměry v uzavřených městech v Číně upozorňovala již na začátku ledna. Britský server BBC tehdy přinesl svědectví obyvatel města Si-an uvězněných ve svých domovech s nedostatkem jídla.

Přesné počty lidí, kteří byli v nejpostiženějších oblastech za poslední týdny do karanténních táborů převezeni, nejsou veřejně známé, uvádí server BBC. Podle některých svědectví na sociálních sítích tam mohly autobusy převézt z některých míst až tisíc obyvatel. Lidé museli na dopravní prostředky čekat venku v mrazu až několik hodin. Podle informací serveru BBC se mezi nimi nacházeli senioři, děti i těhotné ženy.

Čína od konce prosince bojuje s ohniskem koronavirové nákazy ve městě Si-an, které leží asi 900 kilometrů od Pekingu. Místní úřady nařídily 26. prosince zpřísnění karantény pro zhruba 13 milionů tamních obyvatel a nařídily kompletní dezinfekci města.

Doprava z města a do města byla až na výjimky zrušena a lidé nesmějí odjet bez souhlasu zaměstnavatele nebo místních úřadů. Otevřené jsou jen obchody, které prodávají nezbytné zboží, a i do nich se lidé dostanou jen sporadicky. Vyjít ven na nákupy smí jen jeden člen domácnosti, a to jednou za tři dny. Lockdown v Si-anu patří k nejpřísnějším od roku 2020, kdy Čína uzavřela jedenáctimilionové město Wu-chan, a bude platit do odvolání.

V celé Číně se v posledním týdnu potvrdilo průměrně kolem 200 nových případů covidu-19 každý den. Čína se od loňského roku snaží potlačit pandemii covidu-19 politikou "nulové tolerance", což znamená, že se pokouší utnout hned v zárodku místní šíření viru cestou mnohdy drastických opatření. Epidemickou situaci úřady přísně monitorují i vzhledem k blížící se zimní olympiádě, která začíná v Pekingu v únoru.