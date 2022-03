Uprchlice z Mariupolu: Můj dům už není. Rusové rozstříleli i konvoj aut na útěku

Jednatřicetileté Alině Beskrovnové se s matkou před několika dny podařilo uprchnout z obléhaného Mariupolu do Polska. V rozhovoru pro agenturu Associated Press označila situaci v přístavním ukrajinském městě za “humanitární krizi”. Podle jejího svědectví tam nefungují telefonní služby a lidé žijí ve sklepích bez pitné vody, plynu, elektřiny a topení. "Je to masová vražda v režii Rusů," uvedla.

3:44 "Včera jsem se dozvěděla, že už nemám domov, kam bych se mohla vrátit, protože byl vymborbardován a spadl," uvedla v rozhovoru Alina Beskrovnová. | Video: Associated Press

Obyvatelé města na jihovýchodě Ukrajiny již podle Beskrovnové nemají dostatek jídla. "Mám o Mariupol velký strach," uvedla v rozhovoru jen několik momentů po překročení polských hranic. "Není tam pitná voda, nejsou tam léky. Spousta lidí je, myslím, na pokraji vyhladovění ve svých bytech a nikdo jim nepomůže," dodala. Při útěku do Polska musela se svou matkou přejít přes 18 kontrolních stanovišť - dvě ukrajinské a 16 ruských. "Bylo to velmi náročné. Víme o konvoji osobních aut, jako bylo to naše, který Rusové rozstříleli jen dva dny předtím, než jsme vyrazili," popisovala Beskrovnová. "Situace v Mariupolu ale byla tak zoufalá, že jsme prostě museli odjet," dodala. V ostřelovaném Mariupolu nadále zůstává přibližně 160 tisíc obyvatel, uvedl v pondělí tamní starosta. Od 1. března, kdy začalo obléhání města ruskými silami, zemřelo podle odhadů místních úřadů téměř pět tisíc lidí, uvádí web Ukrajinska pravda.