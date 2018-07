Svátek, pak fotbalové finále. Francii čeká náročný víkend, připravuje se na teroristickou hrozbu

V sobotu si Francie připomíná pád Bastily, o den později se koná finále fotbalového šampionátu. Po celé Francii bude hlídkovat na 110 tisíc policistů a četníků.

Paříž/Záhřeb - Francouzské bezpečnostní složky čeká náročný víkend. V sobotu země slaví státní svátek - pád Bastily, v neděli pak Francouzi hrají ve finále fotbalového mistrovství světa.

Hrozba teroristického útoku je nadále vysoká, úřady proto posilují bezpečnostní opatření. Po celé Francie nasadí na 110 tisíc policistů a četníků. V Paříži jich bude celkem 12 tisíc.

Výročí pádu Bastily je vůbec nejdůležitějším státním svátkem ve Francii, který země každoročně slaví vojenskou přehlídkou v Paříži. Večer pak následuje tradiční ohňostroj u Eiffelovy věže.

Před dvěma lety ale v tento den islamista najel do davu slavících lidí na promenádě v Nice. Teroristický útok si vyžádal 86 obětí a desítky zraněných. I proto jsou francouzské bezpečnostní složky v pohotovosti.

"Děláme vše pro to, aby si Francouzi mohli užít sváteční chvíle v klidu, přestože hrozba teroristického útoku je nadále vysoká," uvedl ministr vnitra Gérard Collomb.

Bezpečnostní složky si neodpočinou ani v neděli. V 17 hodin začne v Moskvě finále fotbalového šampionátu proti Chorvatsku. U Eiffelovy věže vyroste velká fanouškovská zóna s kapacitou 90 tisíc míst.

Všichni se musí připravit na přísné bezpečnostní prohlídky u vstupů. Pařížská radnice proto radí, aby zájemci přišli už kolem 13 hodiny. "Nikdo se nedostane dovnitř, aniž by prošel kontrolou," uvedl šéf pařížské policie Michel Delpuech.

Kvůli svátku i přenosu z fotbalového mistrovství bude v oba dny Eiffelova věž zavřena.

Francouzské úřady také hledají možnosti, jak zajistit bezpečnost fanoušků i po případném triumfu na mistrovství. Očekávají, že v tomto případě tisíce Francouzů vyjdou oslavovat na slavnou třídu Champs-Élysées. Proto plánují, že pro dopravu uzavřou i její široké okolí.

Na vrchol fotbalového šampionátu se připravují i Chorvati. Ať už jejich tým přiveze zlato, nebo skončí druhý, bude ho v pondělí odpoledne čekat bouřlivé přivítání.

To se nakonec odehraje na hlavním náměstí v Záhřebu, kam by mohlo by dorazit až 100 tisíc lidí.

Původně se přitom zvažovalo prostornější Náměstí Francouzské republiky. Kvůli příliš velké symbolice ale od toho Chorvati nakonec upustili, píše tamní deník Jutarnji list.

