Studoval v Cambridgi, odjel bojovat na Ukrajinu. V devatenácti padl, rodiče jsou hrdí

Kyjevské Náměstí nezávislosti, známé také jako Majdan, je místem čestného rozloučení s padlými vojáky. Rodina, kamarádi a spolubojovníci se tady loučí s vojáky i vojákyněmi, jež zahynuli v boji s ruskou armádou.

Ve čtvrtek dorazilo na pohřeb mnoho lidí z Polska. Na Majdanu dali poslední sbohem svému 19letému krajanovi Filipu Antosiakovi, který zemřel 19. ledna v bitvě u města Pokrovsk na východě Ukrajiny. Antosiak studoval ve Velké Británii na věhlasné univerzitě v Cambridgi, ale loni se rozhodl odejít na Ukrajinu jako dobrovolník.

Přidal se jako operátor dronů k 25.výsadkové brigádě. Pohřbu se zúčastnili také polští diplomaté v Kyjevě, na rakvi ležely vedle sebe ukrajinská a polská vlajka. Zazněly hymny obou zemí.

"Nevěděli jsme, že odešel na Ukrajinu. Prozradil nám to, až když tu byl. Původně plánovat vstoupit po studiích do britské armády, ale rozhodl se jinak. Psal nám, že je hrdý na to, že může pomáhat Ukrajincům," pronesl v řeči nad rakví Antosiakův otec Marcin. "Je to pro nás těžké, ale jsme na něj hrdí," prohlásil.

Vrchní velitel ukrajinských ozbrojených sil Oleksandr Syrskyj předal Filipovým rodičům vyznamenání, Řád za zásluhy a odvahu. Ačkoliv se poslední rozloučení konalo v Kyjevě, mladého bojovníka pohřbí doma v Polsku, nedaleko Lodže.

"Staral se o obsluhu útočných dronů a o dodávky munice na frontovou linii," řekl jeden z Antosiakových spolubojovníků z brigády. Polští dobrovolníci, kteří padli na Ukrajině, mají své fotografie a krátké vzpomínkové medailony na zdi před budovou polského konzulátu ve Lvově. Loni na podzim už tam bylo přes deset tváří a jmen. Například loni v červenci zahynul při bojích v Luhanské oblasti 22letý Tomasz Sekala.

Vztahy mezi Poláky a Ukrajinci sice zatěžují historické události ze 40. let minulého století, kdy se navzájem vraždili a ubližovali si na Volyni a v dnešním východním Polsku. Ruská agrese proti Ukrajině ale překryla historické křivdy: Polsko patří k největším zastáncům vojenské podpory Ukrajině, přijalo více než milion ukrajinských uprchlíků a Poláci pomáhají i přímo na bojištích jako dobrovolníci.

Mediálně známý je lékař Damian Duda, který ošetřuje zraněné ukrajinské vojáky v provizorních ordinacích na frontové linii, než je možné je převést dál do nemocnice. Své zážitky zveřejňuje a komentuje na sociálních sítích.

Ukrajinské ministerstvo obrany oficiálně nezveřejňuje, kolik bojovníků - občanů jiných zemí - ve válce padlo na straně Ukrajiny. Podle odhadů zpravodajského portálu Euromaidan Press zahynulo v boji za necelé tři roky skoro sedm stovek cizinců. Nejvíce jich je z Kolumbie - 157. Dále pak z Gruzie (79), Spojených států (74), Běloruska (45) a Ruska (36). Zabitých Poláků eviduje Euromaidan Press 18, Němců 13, Čechů pět, Slováka jednoho. Český prezident Petr Pavel loni 28. října vyznamenal na Pražském Hradě in memoriam českého dobrovolníka Karla Kučeru, který padl ve 23 letech v bitvě o město Bachmut.

