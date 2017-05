Střelci v Egyptě zaútočili na autobus s koptskými křesťany, nejméně 23 lidí zemřelo

AKTUALIZOVÁNO před 21 minutami

Nejméně 23 lidí je mrtvých poté, co neznámí útočníci začali v Egyptě pálit na autobus s koptskými křesťany. K incidentu došlo podle agentury Reuters v provincii Mínja, když skupina věřících cestovala do kláštera jižně od Káhiry. Podle guvernéra této oblasti je zároveň nejméně 25 lidí zraněných. Naposledy islámští radikálové zaútočili na koptské kostely v Egyptě před Velikonocemi. Dva výbuchy v Tantě a Alexandrii si 9. dubna vyžádaly životy čtyř desítek lidí. Přihlásila se k nim teroristická organizace Islámský stát (IS). Při prosincovém útoku v Káhiře zase zemřelo 25 lidí. Koptští křesťané patří k nejstarším křesťanským komunitám na světě a tvoří asi deset procent egyptské populace.

