Střelec pálil na chodníku po ležícím muži. Bylo mu jedno, že se u něj choulí děti

Na chodníku v newyorském Bronxu se náhle ozve střelba. Lidé, včetně pětiletého chlapce a jeho desetileté sestry, se spěchají ukrýt. Děti se však srazí s mužem, který je terčem útočníka. Střelec pálí z pistole dál, i když se děti choulí těsně vedle oběti.

Střelec pálil na chodníku v newyorském Bronxu do ležícího muže. Bylo mu jedno, že se u něj choulí děti. | Video: Reuters

Otřesná scéna zaznamenaná 17. června bezpečnostními kamerami naštěstí nestála nikoho život. Děti vyvázly bez zranění, čtyřiadvacetiletý muž byl podle deníku New York Times ve stabilizovaném stavu. Podle newyorské policie dostal zásah do zad a obou nohou, ale měl by přežít.

Přesto byl tento útok podle deníku názorným příkladem toho, jak se i ti nejmenší Newyorčané mohou náhle ocitnout v blízkosti zločinu, který v současné době trápí některé městské části. Jen několik dní před střelbou v Bronxu byl smrtelně postřelen desetiletý chlapec z Queensu, když odcházel z domu své tety. V květnu byla mezi několika zastřelenými na Times Square i čtyřletá dívka.

Města po celých Spojených státech se potýkají s nárůstem násilí páchaného střelnými zbraněmi. Ten začal v době pandemie a přetrvává i v první polovině letošního roku. V New Yorku bylo k 13. červnu zastřeleno 721 lidí, což je nejvíce od roku 2002, jak ukazují podle deníku policejní statistiky. Vlna násilí přispěla k tomu, že se kriminalita stala dominantním tématem letošních voleb o post starosty.