Střelba u vánočního trhu ve Štrasburku: Zemřel jeden člověk, další jsou zranění

Jeden člověk zemřel a nejméně tři lidé jsou podle policie zranění po střelbě v centru francouzského Štrasburku. K incidentu došlo v blízkosti vánočního trhu na jednom z největších náměstí ve městě, Place Kleber.

Oblast v tuto chvíli policisté uzavřeli, v okolí nejezdí ani veřejná doprava.

🔴🔴📹🇫🇷 #France : Selon des témoins, des militaires ont ouvert le feu sur un homme armé qui les aurait pris à parti#Strasbourg pic.twitter.com/ws2GrGS0iR — -₽ - 🅣 - 🅐 - (@PorteTonAme) December 11, 2018

Uzavřené je preventivně i sídlo Evropského parlamentu. Nikdo se nyní nedostane do budovy ani ven, uvedli europoslanci na twitteru.

Redakce Aktuálně.cz se spojila s europoslancem Tomášem Zdechovským, který je v tuto chvíli na místě. "Parlament je uzavřený, bude uzavřený ještě dvě hodiny. Do parlamentu přijela zásahová jednotka, která v současné době hlídá všechny východy," potvrdil Zdechovský.

Europoslanec dodal také několik bližších informací z místa. "Stalo se to u jedné restaurace nedaleko katedrály a podle prvních informací byla zastřelena jedna japonská turistka. Bylo to venku. Informaci mám, protože tam mám přátele, kteří jsou teď zavření v restauraci. Hlídá to policie a nenechá je odtamtud odejít," řekl Zdechovský Aktuálně.cz.

Ve Štrasburku se nyní konají hojně navštěvované vánoční trhy. List Les Dernières Nouvelles d'Alsace na svém webu uvedl, že policie prověřuje hypotézu teroristického útoku.