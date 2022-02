"Nebyla jsem doma tři roky." Strach před olympiádou ztěžuje Číňanům cestu za rodinou

Čínské město Siong’an ležící sto kilometrů od Pekingu obývá okolo 160 tisíc stavebních dělníků. Přijeli sem za prací, kterou ve svých rodných městech a vesnicích nenašli. Často se ale vzdálili rodině natolik, že ji mohou i kvůli pracovní vytíženosti navštívit jen jednou do roka. A to bývá už tradičně na počátku čínského Nového roku. Pokud tedy není lockdown kvůli pandemii koronaviru.

Cestování na čínský Nový rok. | Foto: cnsphoto via REUTERS

Siong’an navrhl v roce 2017 sám vůdce čínské komunistické strany Si Ťin-pching. Čínské město budoucnosti, jak se mu někdy přezdívá, má přijmout část podniků i obyvatel hustě zabydlené metropole, která leží jen sto kilometrů daleko. Dělníci zde proto budují infrastrukturu, která by měla investice nalákat. Dosud však ve městě bydlí na čínské poměry málo lidí - jen něco přes 1,2 milionu.

Minulý týden se však celé město dostalo pod přísný lockdown poté, co zde bylo podle oficiálních údajů odhaleno pět případů nákazy koronavirem. Nařízení, o kterém se obyvatelé dozvěděli, až když policie začala zavírat podniky a posílat lidi domů, přišlo týden před lunárním Novým rokem, který letos připadl na 1. února.

Na jeho oslavy dostávají zaměstnanci týden volna, a to včetně dělníků, kteří se často i po roce vrací domů za rodiči nebo partnery a dětmi. "Nemyslím si, že bude možné, abych se letos dostal na Nový rok domů," napsal podle stanice France24 jeden z uživatelů na čínské sociální síti Weibo. Zdaleka není sám.

Stejně jsou na tom také obyvatelé dvou pekingských čtvrtí, kde bylo o uplynulém víkendu odhaleno 23 pozitivních případů. V jedné z nich například bydlí 2,26 milionu lidí. Není jasné, kolika z nich se lockdown týká.

Cestování na čínský Nový rok bylo ještě před pandemií celosvětově největší migrační událostí roku. Během měsíce, kdy si lidé vybírají volno, se uskutečnily až tři miliardy cest. Oslavy největšího čínského svátku v roce 2020 proto podle úřadů přispěly k rozšíření koronaviru v jeho počátku. Loni bylo proto cestování omezeno a i letos úřady vyzývaly obyvatele, aby nikam nejezdili. Přesto se podle nich uskuteční kolem 1,8 miliardy cest.

"Vím, že nás vyzývají, abychom strávili Nový rok v Pekingu, ale nebyla jsem doma tři roky. Moji rodiče stárnou a těší se, že mě uvidí," řekla pro agenturu AP Wang I-lej.

Za návrat domů hrozí i vězení

Lidé, kteří chtějí cestovat, musí předložit ke kontrole negativní koronavirový test a barevný QR kód na svém mobilu. Aplikace pak díky němu sbírá informace o pohybu jednotlivce a sleduje jeho zdravotní data nebo vzdálenost od nakaženého. Jako rizikový kontakt se nyní počítá v Číně i to, pokud se přiblížíte na 800 metrů, uvádí americký deník New York Times.

Zelená barva povoluje vstup kamkoliv, oranžová a červená ale znamenají omezení vstupu do veřejných prostranství včetně parků anebo izolaci.

Některé provincie a města si k tomu doplňují i vlastní pravidla. Například jedna žena, která se vracela ze Šen-čenu do Kuang-si, sice měla zelený kód, ale policie jí přesto hned na nádraží nařídila týdenní karanténu v hotelu a další týden v domácí izolaci. Pobyt v hotelu v době svátků by ji vyšel na 2100 jüanů (sedm tisíc korun), a tak si raději koupila lístek zpět, píše americká stanice CNN.

Přísnější opatření zavedla také provincie Che-nan. "Každý, kdo se vrátí zpět ze středně nebo vysoce rizikových oblastí, půjde do karantény a potom bude zadržen," cituje CNN nahrávku ze setkání vedení provincie. Poté co unikla na veřejnost a vzbudila kritiku, se politici omluvili s tím, že toto bude platit pouze pro lidi, kteří nebudou poslouchat místní nařízení a "zlomyslně se vrátí domů".

"Je špatně, když se chce migrující pracovník, který dře dnem i nocí a bydlí daleko od domova, vrátit do svého rodného města a znovu se sejít s rodinou během oslav Nového roku?" reagoval na vysvětlení úřadů jeden z uživatelů na síti Weibo. "Všichni rozumíme závažnosti situace a můžeme dodržovat preventivní a kontrolní pravidla, ale měli bychom být schopni naplnit své sny a vrátit se na Nový rok domů," dodal.

Ovlivnitelné QR kódy

Situaci ilustruje i případ právníka Sie Janga, který se zabývá lidskými právy. Ten chtěl loni v prosinci navštívit svou matku v Šanghaji, policie ho ale předtím varovala, aby nikam nejezdil. Přesto se vydal na letiště ve městě Čchang-ša, kde nebyl v poslední době zaznamenán jediný nakažený koronavirem. Právníkův zdravotní QR kód ale ukazoval červenou barvu značící, že přišel do kontaktu s nakaženým, ačkoliv o tom dosud nevěděl.

Stejně jako někteří odborníci se i on domnívá, že za změnu barvy jeho kódu mohou úřady, které mohou technologii využívat k větší kontrole obyvatel. Bez kódu se totiž nelze dostat do restaurací, obchodů ani veřejné dopravy. "Čínská komunistická strana našla nejlepší nástroj na kontrolu lidí," řekl New York Times. Následně byl zatčen za podvracení státní moci.

Zaměstnanec zubní kliniky, který na začátku pandemie pomáhal jako dobrovolník, si naopak systém pochvaluje pro dobré trasování. "Ale až pandemie skončí, tyhle prostředky vládě zůstanou, což je pro obyčejné lidi velké riziko," obává se.

