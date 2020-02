Stát New York žaluje Trumpovu vládu kvůli cestovním omezením pro své obyvatele

Americký stát New York zažaloval federální vládu prezidenta Donalda Trumpa za to, že vyjmula newyorské obyvatele z programů urychlujících vstupní formality při návratu do USA. Obyvatelé New Yorku se ocitli na federální černé listině kvůli novému zákonu, který v tomto americkém státě umožňuje přistěhovalcům bez dokladů získat řidičské průkazy bez obav před udáním imigračním úřadům.

Stát New York v žalobě, kterou podal u federálního soudu na Manhattanu, tvrdí, že federální opatření je protiústavní, neboť ústava zaručuje všem americkým státům rovný přístup. Trumpova republikánská vláda vede s jednotlivými americkými státy i městy, kde jsou u moci demokraté, řadu sporů kvůli migraci. Trump zastává přísný postup a žádá při zátazích proti migrantům bez dokladů spolupráci, což ale řada měst, států i institucí včetně vysokých škol odmítá. Ve státě New York začal loni v prosinci platit zákon, který zajišťuje přistěhovalcům bez dokladů bezpečí před imigračními úřady, pokud se rozhodou získat řidičské oprávnění. Washington zákon kritizoval a americké ministerstvo vnitřní bezpečnosti před týdnem oznámilo, že obyvatelé státu New York se již nemohou účastnit některých programů Trusted Traveler Programs pro důvěryhodné cestující. Ministerstvo to zdůvodnilo tím, že federální úřady již nemají přístup k potřebným registrům, které jsou programy vyžadovány. Obyvatelé New Yorku již například nemohou žádat o členství v programu Global Entry, který umožňuje vyhnout se na hranicích a letištích zdlouhavým celním kontrolám díky tomu, že federální úřady zájemce předem prověří a označí zvláštním dokladem za bezpečné a důvěryhodné osoby. To samé platí o programech NEXUS pro snadné překračování hranic mezi USA a Kanadou nebo FAST pro rychlé odbavování komerčních zásilek mezi USA, Mexikem a Kanadou.