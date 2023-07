Stačí jeden překlep. Část e-mailů členů americké armády končí omylem v Mali

Miliony e-mailů určených členům americké armády za poslední roky skončily v Mali kvůli tomu, že autoři místo armádní koncovky ".mil" omylem uvedli malijskou doménu ".ml". Napsal to v pondělí deník Financial Times, podle kterého se tento "překlepový únik" informací týká i vysoce citlivých údajů, jako jsou diplomatické podklady či detaily o přesunech důstojníků.

Problém je pro Američany o to vážnější, že správa domény ".ml" v pondělí přechází zpět do rukou malijské vlády, která má blízko k Rusku. Malijské úřady nyní budou moci odkloněné e-maily adresované americké armádě shromažďovat. Vojenská vláda západoafrické země na žádost o komentář nereagovala.

Posledních deset let malijskou doménu provozovala firma nizozemského podnikatele Johannese Zuurbiera. Ten podle Financial Times americké činitele opakovaně upozorňuje, že u něj končí materiály určené vojenským činitelům, problém ovšem přetrvává. "Tohle riziko je skutečné a mohli by jej zneužít protivníci Spojených států," napsal v novém varování tento měsíc.

Na začátku roku si začal chybně nasměrované e-maily ukládat ve snaze přesvědčit Američany, aby věc brali vážně. Od té doby jich nasbíral přes sto tisíc. Velkou část neúmyslného provozu na malijskou doménu tvoří spam a mezi zprávami nejsou žádné materiály označené jako utajované, ovšem některé obsahují údaje o příslušnících armády či jejích externích spolupracovnících, píše deník.

"Jejich obsah zahrnuje rentgeny a zdravotnická data, informace z dokladů totožnosti, seznamy posádek lodí, seznamy personálu na základnách, mapy areálů, fotografie základen, zprávy námořní inspekce, smlouvy, trestní oznámení proti vojákům, interní vyšetřování šikany, oficiální harmonogramy cest, rezervace a daňové a finanční záznamy," napsal deník.

Jeden z letošních e-mailů s překlepem v koncovce obsahoval detaily cestovních plánů generála Jamese McConvillea, což je velitel amerických pozemních sil. E-mail uváděl podrobnosti o rezervaci v hotelu Grand Hyatt v indonéské Jakartě, kam generál se svou delegací v květnu cestoval, jakož i jeho itinerář.

Mluvčí Pentagonu Tim Gorman uvedl, že ministerstvo obrany "o problému ví" a "bere vážně" veškerou nepovolenou manipulaci s citlivými informacemi. Podle něj používá mechanismus, který automaticky blokuje e-maily odesílané z armádních účtů na adresy zahrnující malijskou doménu.

Bývalý šéf americké Národní agentury pro bezpečnost a armádních kybernetických operací Mike Rogers upozornil, že pro zpravodajské účely mohou v případě dlouhodobého přístupu posloužit i materiály, které nejsou vedené jako utajované. "Není to neobvyklé," řekl. "Není mimo normu, že lidé dělají chyby, ale otázkou je rozsah, doba a citlivost informací," dodal.