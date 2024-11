Topolánek: Evropa nechce výhru Ukrajiny. Vládnout dávno Trump, Putin si tak nedovolí

Kdyby Trump ve svém druhém pokusu o usednutí do Oválné pracovny uspěl a vládl místo Joea Bidena, vyvíjely by se světové konflikty možná jinak. “Zaprvé by nedošlo k tak ponižujícímu odchodu z Kábulu a Putin by si díky nepředvídatelnosti Donalda Trumpa možná vůbec takto masivní útok nedovolil,” spekuluje v rozhovoru pro Spotlight bývalý premiér Mirek Topolánek o ruské agresi na Ukrajině.

"U Trumpa je ten problém, že nikdo netuší, jaké bude jeho okolí. V prvním mandátu, speciálně v zahraniční politice dávám palec nahoru," hodnotí první volební období znovuzvoleného prezidenta Donalda Trumpa bývalý premiér za ODS Mirek Topolánek. "Biden pouze pokračoval v politice Baracka Obamy a stejně tak by postupovala Kamala Harris s tím, že by tato politika byla ještě rozmělněná progresivistickými tendencemi, které do demokratické politiky přinášela," konstatuje bývalý politik.

Trumpovy předvolební sliby o rychlém ukončení války na Ukrajině bere Topolánek vážně. "Jestli Trump tvrdí, že tu válku ukončí, tak ji ukončí." Dodává však, že je otázkou, zda bude takové řešení pro Ukrajinu výhodné. "Všichni si už přiznávají, že k těm ústupkům bude muset dojít, a je otázkou, jaké garance Ukrajina obdrží," uvádí bývalý premiér. Budapešťské memorandum z roku 1994, ve kterém byla Ukrajině zaručena územní celistvost výměnou za jaderné odzbrojení, totiž selhalo, a tak musejí být podle Topolánka garance podstatně vyšší.

Pomoc ze strany evropských států je podle bývalého premiéra nedostatečná. "Více řečí než činů. Například Macronova prohlášení, jak s vojáky vstoupí na Ukrajinu, nejsou doprovázena adekvátním množstvím peněz nebo techniky," kritizuje Topolánek a dodává, že "v tomhle smyslu Evropa nemá úplně zájem, protože má strach". Naopak velmi kladně hodnotí pomoc proudící z Česka. "Kromě té muniční iniciativy jsme dodali téměř nejvíc v přepočtu na hlavu v celé Evropě," dodává expremiér.

Celý rozhovor si můžete pustit ve videu níže nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

00:08-09:25 Chtěl by Mirek Topolánek být v kůži současného premiéra Petra Fialy a co by na jeho místě dělal? Jak by reagoval na změny, které nastaly po invazi na Ukrajinu, a jak se na ně Fiala podle Topolánka dokázal adaptovat?

09:25-13:59 Co by Topolánek na Fialově místě udělal jinak a co ODS na úkor koalice Spolu nezvládla prosadit? Jaký má Topolánek pocit z politiky odehrávající se na sociálních sítích a je možné z Petra Fialy udělat trochu většího baviče?

13:59-22:33 Proč se v posledních letech nikomu nedaří hnutí ANO porazit a jaký scénář by se měl Petr Fiala pokusit odvrátit? Který povolební scénář je podle bývalého premiéra nejlepší variantou a jak vnímá přítomnost nových osobností ve vysoké politice?

22:33-30:08 Měl by zůstat Fiala po případném neúspěchu ODS v čele strany a jak se současná vláda popasovala s energetickou krizí? Proč tendr na dostavbu jaderných bloků v Dukovanech není podle Topolánka velký úspěch a mají čeští politici šanci zrušit emisní povolenky?

30:08-37:01 Daří se Evropě dostatečně rychle zbavovat závislosti na ruském plynu a připravovala se zodpovědně na situaci, kdy nebude možné ruský plyn odebírat? Počítala společnost Eastring, ve které Topolánek působí, s podobným scénářem?

37:01-42:21 V čem musí být Evropa vůči Rusku neústupná a co s celou dynamikou vývoje může udělat nově zvolený americký prezident? Je opravdu možné, že je Donald Trump schopen válku na Ukrajině ukončit, případně za jakou cenu?