Zbraně, o kterých se Ukrajině ani nesní. Bříza řekl, jak Trump může tlačit na Putina

"Donald Trump bude nadále prostořeký, bude mluvit otevřeně, někdy velkohubě. Ale já se domnívám, že situace na mezinárodním poli je taková, že to v mnohých aspektech může paradoxně pomoct," říká bezpečnostní analytik Vlastislav Bříza. Oceňuje také byznysový přístup budoucího amerického prezidenta - i proto se podle něj stal jeho "mužem číslo jedna" miliardář Elon Musk.

"On je byznysmen a s byznysmenem se dá vždycky dohodnout. Je to jenom otázka ceny a diskuse nad tím, čeho chcete docílit," komentuje Bříza například fakt, že Trump za nedostatečné výdaje směřované na obranu zkritizoval nejen Evropu, ale chtěl by, aby platil USA za bezpečnostní garance třeba i Tchaj-wan.

Jako přínos budoucího amerického prezidenta vidí expert i to, že vyznává politiku strategické nejednoznačnosti. "Aplikuje to ve vnitropolitické, ekonomické, ale i mezinárodněpolitické rovině, a to je vlastně strašně dobře, protože druhá strana neví, co si s tím počít. Domnívám se, že z tohoto úhlu to může mít pozitivní efekt," vysvětluje analytik.

Podle Břízy když protivník nezná váš cíl, udržujete ho v nejistotě, na čemž je postavena i politika jaderné odvety. "Nedáváme najevo to, co dává Ruská federace - tedy kolik máme zbraní, jak máme velký arzenál a jak rychle jsme schopni zničit Prahu, Varšavu nebo Budapešť. Nic takového," připodobňuje expert.

Pokud jde o tlak na ukončení války na Ukrajině, Bříza nevěří, že by Trump zemi "hodil přes palubu" například nedodržením pomoci, která už je schválená. Americký prezident ale podle něj může tlačit na uzavření příměří na určitých liniích. "Nechci říct jakých, ale pokud Putin řekne: Ne, ovládnu všechny oblasti, které jsem připojil, tak může Trump říct také: Ne. Jeho tlak by byl, že by dodal Ukrajině zbraňové systémy, o kterých se jí ani nesní," myslí si analytik.

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci.