Spojené státy neplánují masové deportace, uklidňoval v Mexiku ministr vnitřní bezpečnosti Kelly

Spojené státy neplánují masové deportace imigrantů, ani zapojení armády do vymáhání imigračních zákonů. Na tiskové konferenci po jednání s mexickým ministrem vnitra Miguelem Ángelem Osoriem Chongem to uvedl americký ministr vnitřní bezpečnosti John Kelly. Ministr zahraničí USA Rex Tillerson po schůzce se svým protějškem Luisem Videgarayem Casem zdůraznil potřebu zastavit proud migrantů a drog z Mexika do USA a zbraní a peněžní hotovosti v opačném směru. "Učinili jsme kroky správným směrem," uvedl mexický ministr zahraničí na tiskové konferenci po jednání s Tillersonem. "Nejlepší způsob, jak odstranit naše rozdíly, je dialog," dodal

autor: ČTK