Soupeření USA a Číny nesmí přerůst v konflikt, řekl Biden Si Ťin-pchingovi

Soupeření mezi Spojenými státy a Čínou nesmí přerůst v otevřený konflikt, řekl americký prezident Joe Biden v noci na úterý SEČ svému čínskému protějšku Si Ťin-pchingovi při dlouho očekávaném více než tříhodinovém virtuálním setkání. Čínský vůdce uvedl, že obě země by měly kvůli řadě globálních výzev zintenzivnit vzájemnou komunikaci i spolupráci, informovaly tiskové agentury.

Cílem rozhovoru bylo snížit napětí mezi oběma velmocemi, Biden a Si se ale při něm nevyhnuli ani konfliktním otázkám. Americký prezident podle Bílého domu varoval před jakoukoli změnou statu quo Tchaj-wanu, který je americkým spojencem a který Čína považuje za svou provincii, a před porušováním míru a stability v Tchajwanském průlivu. Čínský prezident zdůraznil, že ti, kdo bojují za nezávislost Tchaj-wanu, a jejich podporovatelé v USA si zahrávají s ohněm. "Pokud nás budou separatisté na Tchaj-wanu provokovat, budeme muset přijmout rozhodná opatření," dodal.

Biden v průběhu jednání rovněž vyjádřil obavy ohledně porušování lidských práv v čínské Ujgurské autonomní provincii Sin-ťiang, v Tibetu a v Hongkongu a sdělil svému protějšku, že USA budou chránit svou ekonomiku před nekalými praktikami Číny a dostojí svým závazkům vůči spojencům v regionu. Si v reakci varoval Spojené státy před vměšováním se do vnitřních záležitostí Číny a prohlásil, že Washington musí přestat "zneužívat otázku národní bezpečnosti k utlačování čínských firem".

Američtí představitelé uvedli, že setkání nepřineslo žádný průlom ve vzájemných vztazích mezi Spojenými státy a Čínou, což se podle nich ani neočekávalo. Obě strany ale jednání označily za "upřímné, konstruktivní, důležité a plodné".

Od lednového nástupu Bidena do funkce amerického prezidenta je to první jednání, na němž si oba státníci viděli do tváře. Dosud si Biden a Si pouze dvakrát telefonoval. Americký prezident podle agentury AP upřednostňoval osobní setkání, čínský prezident však od počátku pandemie covidu-19 neopouští zemi.

Si podle čínských státních médií na začátku rozhovoru řekl, že obě země by měly více komunikovat, vzájemně se respektovat, snažit se o mírumilovné soužití a dostát své zodpovědnosti na mezinárodní scéně. Obě strany musí konstruktivně řešit neshody, aby se vzájemné vztahy "nevymkly kontrole". "Musíme stabilizovat kormidlo, aby se obě gigantické lodě - Čína a USA - (…) nesrazily," uvedl Si.

O nutnosti předejít střetu mluvil i Biden. "Máme jako lídři Číny a Spojených států odpovědnost zajistit, aby soupeření mezi našimi zeměmi nepřerostlo v konflikt, ať už zamýšlený nebo nezamýšlený," prohlásil v úvodním proslovu Biden.

Následný rozhovor se pak věnoval široké škále otázek od Severní Koreje, Afghánistánu a Íránu přes klimatické změny a pandemii covidu-19 až po globální zajištění dodávek zdrojů energie. Rozhovoru se podle čínských státních médií zúčastnil ministr zahraničí Wang I a vicepremiér Liou Che, který je odpovědný za obchodní vztahy s USA. Na americké straně byl přítomen ministr zahraničí Antony Blinken a ministryně financí Janet Yellenová.