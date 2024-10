Ignorujte to. Kreml "tají", kam míří obří část veřejných peněz, bojí se reakce Rusů

Ruská vláda chce 41 procent federálních výdajů utratit za národní bezpečnost a obranu. Administrativa prezidenta Vladimira Putina se ale obává, že nový rozpočet "vyvolá negativní dojmy mezi občany" a mohl by vést k poklesu popularity vlády, uvedly pro investigativní server Meduza dva zdroje blízké Kremlu. Vláda proto dala státním médiím instrukce, jak o rozpočtu informovat.

Válka na Ukrajině je pro Kreml nejvyšší prioritou, čehož je důkazem i návrh rozpočtu na léta 2025-2027, který koncem září předložila ruská vláda ke schválení Státní dumě.



Vzhledem k tomu, že se mnoho Rusů potýká s ekonomickými problémy v souvislosti s vysokou inflací a nedostatkem pracovních sil, se Putinova administrativa obává, že zpráva o zvýšení vojenských výdajů poškodí vliv autorit.

Okamžitě poté, co agentura Bloomberg 23. září zveřejnila článek o plánovaném zvýšení výdajů na obranu, zaslala ruská vláda státem podporovaným a prokremelským médiím pokyny, aby zprávu ignorovala. Meduze to potvrdily zdroje z těchto médií. Jeden z nich tvrdil, že úředníci novinářům nařídili, aby se "tohoto tématu nedotýkali", protože rozpočet ještě nebyl schválen.

O týden později, v předvečer předložení rozpočtu, dostaly prokremelské sdělovací prostředky nové instrukce. Tentokrát jim bylo řečeno, aby rozpočet prezentovaly primárně jako "sociální" a zcela se vyhnuly diskusi o válečných výdajích. "Jedinou výjimkou jsou platby vojenskému personálu a podpora jejich rodin," popsal jeden ze zaměstnanců státních médií s tím, že tyto platby spadají pod sociální výdaje.

Nezávislé ruský server The Bell rovněž informoval o tom, že vláda požádala média, aby "nepropagovala" zprávy týkající se zvyšování daní nebo povinných plateb, respektive aby o těchto tématech informovala v pozitivním světle.

Zdroje Meduzy také zdůraznily, že rozpočet "nemá být tabuizovaným tématem", ale že by média měla "klást důraz na správné věci". "Je lepší, když je celkový narativ pozitivní a sociální," uvedl jeden ze zdrojů.

Průzkumy veřejného mínění ukazují, že rostoucí ceny jsou nyní jedním z největších problémů, a lidé, podle zdroje z Putinova okolí, obecně tuší, že je to kvůli speciální vojenské operaci.

"Je také těžké přehlížet sociální problémy, jako je nedostatek lékařů a učitelů. Tyto problémy jsou zjevné, ale když si každý přečte, že se zvýšily vojenské výdaje, uvidí, že do rozpočtu přibyly miliardy, a všimne si, že sociální problémy se ještě zhoršují, závěr bude jednoznačný: 'Úřady neřídí věci dobře.' A to může vést ke klesajícímu hodnocení," okomentoval situaci zdroj z vlády.

Podle jiného zdroje blízkého prezidentovu týmu chce Kreml, aby mediální pokrytí rozpočtu vzbuzovalo "sociální optimismus, nikoli pesimismus v kontextu toho, že vše směřuje k válce".

"Kreml se domnívá, že by měl být v budoucnu schopen zajistit, aby se v příštích měsících situace změnila. Sdělení týkající se cílů speciální vojenské operace jsou stále nejasná. Dosud se dařilo vojenskou aktivitu vykreslovat tak, že se odehrává někde daleko a lidí se přímo nedotýká. Ale zvýšení vojenských výdajů by se mohlo stát spouštěčem: 'Na co se peníze vynakládají a proč?'," dodává zdroj z Putinova okolí.

Meduza zanalyzovala dosavadní zpravodajství o rozpočtu z prokremelských a ruských státních médií. Podle jejího zjištění je v souladu s doporučeními Kremlu. O vojenských výdajích do značné míry mlčí a místo toho zdůrazňuje, že plán "umožní zvýšit financování závazků, programů a projektů", přičemž tvrdí, že "rozdělení sociálních výdajů je zcela spravedlivé". Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov označil rozpočet za "pečlivě vyvážený a dobře promyšlený".

Dva zdroje blízké Putinově administrativě uvedly, že očekávají, že téma válečných výdajů v blízké budoucnosti zmizí z informačního prostoru. "Má to ještě jeden negativní efekt: pokud budou peníze na speciální vojenskou operaci vyčleněny v rozpočtu na rok 2025, občané si mohou myslet: 'No, to znamená, že válka bude určitě trvat ještě nejméně rok. A společnost je z války velmi unavená," dodal jeden ze zdrojů ruského opozičního serveru Meduza.

