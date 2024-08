Revoluce v čipech. Stavba továrny v Drážďanech začíná, těžit z ní bude i Česko

V úterý udělalo Německo důležitý krok k větší soběstačnosti Evropy v klíčové oblasti technologií. Nedaleko českých hranic, v Drážďanech, začalo stavět továrnu na polovodiče, kterou povede tchajwanská firma TSMC, známá pro výrobu nejpokročilejších čipů na světě. Kontinent je nutně potřebuje k výrobě automobilů i v dalším průmyslu.

Svou nepřipravenost a závislost na zahraničních dodavatelích si Evropa uvědomila za pandemie koronaviru, kdy došlo k přerušení výroby čipů a jejich následnému nedostatku. Ty se nachází v mobilech, počítačích, autech, zdravotnické a vojenské technice nebo i v běžných spotřebičích, jako jsou lednice nebo pračky.

Když se covid-19 podařilo dostat pod kontrolu, začal globální závod o výrobu čipů. Masivně do továren začaly investovat Spojené státy, Jižní Korea i Čína.

Staronovým hráčem na tomto poli je Německo. Čipy se v Drážďanech vyrábí už od 80. let minulého století, kdy do německé centrály na výrobu elektroniky a high-tech vstoupily i firmy Siemens a AMD. Před třemi lety k nim přibyla společnost Bosch a loni Infineon. I proto se Drážďanům přezdívá "Silikonové Sasko", s odkazem na americké centrum inovací Silicon Valley.

K nim se nyní přidává TSMC, tchajwanská firma a světový lídr ve výrobě polovodičů. Z nové továrny za deset miliard eur (252 miliard korun) by měl první čip vyjet na konci roku 2027. Ročně jich závod vyrobí až 480 tisíc kusů různých velikostí. Směřovat proto budou do průmyslu a na výrobu automobilů, píše japonský deník Nikkei Asia.

Polovinu částky na stavbu vloží Německo, dalších 88 miliard korun zaplatí TSMC, uvádí agentura Reuters. Projekt ESMC (European Semiconductor Manufacturing Company) přinese nová pracovní místa - jen samotná produkce polovodičů kolem dvou tisíc. Další tisíce najdou práci v dodavatelském řetězci.

O stavbu továrny TSMC se ucházelo i Česko. Ve finálním výběru Drážďan ale hrála roli geologie místa se žulovým podložím odolným proti otřesům, fungující spolupráce mezi odvětvím a vědci, podpora místní vlády a také desetiletí zkušeností.

"Když začnete na zelené louce, všechno je rizikem," říká Manfred Horstmann z čipové firmy GlobalFoundries. "Běžně nemáte infrastrukturu, zásobování a služby," vyjmenovává pro server Politico.

Továrna pro Evropu

Začátek stavby továrny nedaleko Drážďan doprovodila ceremonie, které se účastnil německý kancléř Olaf Scholz a ředitel firmy TSMC C. C. Wej. "Je důležitá pro odolnost výrobních struktur po světě, ale také pro budoucí životaschopnost evropského kontinentu a především pro životaschopnost Německa," řekl Scholz.

Finančně projekt podpoří také Evropská unie, která odsouhlasila Evropský akt o čipech. V současnosti připadá na kontinent jen osm procent světové produkce polovodičů. Do konce desetiletí by to mělo stoupnout na dvacet procent.

Unie zároveň předpokládá, že do konce desetiletí se poptávka po čipech až zdvojnásobí. Roli může hrát i rostoucí zájem o elektroauta a samořiditelné automobily.

Příprava na invazi

Význam expanze do Německa vnímá i TSMC, která má většinu svých továren na Tchaj-wanu. Ostrov se však za pár let může ocitnout v rukou Číny, která jej považuje za svou součást a uvádí, že ke sjednocení dojde i v případě nutnosti použít násilí. Situace by přerušila dodavatelský řetězec a nedostatek čipů by zažil celý svět.

Zahraniční partneři proto začali na společnost tlačit, aby vstoupila i na jiné trhy. Postupně proto rostou továrny ve Spojených státech a Japonsku, Německo je třetí destinací, kam se TSMC rozrůstá. První rozšíření do Evropy sama společnost označuje za "významný milník".

Ředitel společnosti Mark Liou v loňském rozhovoru uvedl, že pokud se Peking pokusí převzít nad továrnou kontrolu, neuspěje. "Nikdo nemůže kontrolovat TSMC silou. Pokud dojde k vojenské invazi (na Tchaj-wan), najde závod mimo provoz," cituje ho agentura Bloomberg.

Podobně mluvily i zdroje obeznámené se situací ve firmě ASML, která dodává TSMC vysoce přesné lasery potřebné k výrobě čipů. Podle nich lze zařízení na dálku vypnout, další pojistku poskytuje pravidelná kontrola strojů - pokud k ní nedochází, nemohou dál fungovat.

Firmy se také stále častěji baví o tom, zda nevytvořit i náhradní velitelství za hranicemi ostrova, které by sloužilo jako pojistka další výroby. "V případě, že by se něco stalo na Tchaj-wanu, dá jim to alternativní řídící systém za hranicemi, který budou moct ihned aktivovat," popisuje pro Financial Times Rauniei Kchuo z poradenské firmy KPMG, kvůli čemu se na ně jejich klienti obrací.

Video: Čína cvičí svou armádu u Tchaj-wanu (4. 8. 2022)