"Miliardář, který financuje odstřelovače." Čipový magnát platí výcvik Tchajwanců

Moderní mobilní telefony, nová auta či drony - ty všechny potřebují ke svému fungování čipy. Jedním z jejich největších producentů je Tchaj-wan, ostrov, který si nárokuje Čína. Zakladatel tamního čipového průmyslu, miliardář Robert Tsao, dříve podporoval spojení Tchaj-wanu a Číny. Pak ale otočil. V rozhovoru pro Aktuálně.cz vysvětluje, proč financuje výcvik obyvatel pro případ války.

(Od naší zvláštní zpravodajky) Na počátku 80. let minulého století přišel jasný pokyn od tchajwanské vlády: ostrov se zaměří na čipový průmysl. Robert Tsao, který tehdy pracoval ve výzkumném technologickém institutu, proto založil společnost na jejich výrobu.

United Microelectronics Corporation (zkráceně UMC) otevřela vůbec první továrnu na výrobu polovodičů na ostrově. Díky podpoře státu a pobídkám pro inženýry se zdejší průmysl začal rychle rozvíjet a dnes je Tchaj-wan díky UMC a mladší společnosti TSMC, která stojí za mikročipy pro telefony značky Samsung nebo Apple, čipovou velmocí.

Pro Tchaj-wan je nyní velkou otázkou, co má v plánu Čína. Ta si ostrov nárokuje jako své území, přitom Tchaj-wan má vlastní vládu. Peking vyhrožuje, že pokud by se ostrov snažil osamostatnit, došlo by na vojenský konflikt. "Ten by byl pro globální ekonomiku zničující," míní tchajwanský ministr zahraničí Joseph Wu.

Bohaté zkušenosti má s pevninskou Čínou také Tsao. Sám se v ní před téměř 76 lety narodil, brzy se však jeho rodina přesunula na Tchaj-wan. Po přelomu tisíciletí postavil v Číně továrnu a přestěhoval se do Hongkongu, kde byl v roce 2019 svědkem velkých prodemokratických demonstrací. Tehdy prý o veškeré iluze o pevninské Číně přišel.

"Byl jsem na obědě s vrcholným čínským politikem, který mi řekl, že situaci mohou 'posunout': najmou chuligány, aby spolupracovali s policií a zbili demonstranty. Hongkonžané by poté čínské vládě nevzdorovali," cituje ho tchajwanský deník Taipei Times. Ke krvavému útoku ozbrojené skupiny na protestující později skutečně došlo - v metru. Zraněno bylo přes 40 lidí, na vině byla i pomalá reakce policie.

"Předtím jsem nevěřil, že by něco takového udělali. Ukázalo to ale skutečnou tvář čínské komunistické strany, chuligánského režimu, který využívá násilí proti obyčejným lidem. Proto jsem se rozhodl, že už nikdy nepojedu do Číny, Hongkongu nebo Macaa," říká Tsao.

"Chci spolu s Tchajwanci bojovat až do své smrti. Musíme ukázat odvahu a nedělat kompromisy s ďáblem, protože oni nepřestanou. Kompromisy přinesou jen větší tlak." Miliardář se proto v posledních letech rozhodl sponzorovat vojenský výcvik Tchajwanců kvůli možnému napadení Čínou. "Miliardář, který financuje občanské odstřelovače," titulují ho média.

Válka je nevyhnutelná

Tsao podporuje tchajwanskou neziskovou společnost Kuma Academy, jejímž cílem je seznámit širokou veřejnost s možnostmi, jak se v případě čínského útoku bránit. "Tchaj-wan je ostrov, nemáme kam uniknout, takže naší jedinou možností je bojovat," vysvětluje pro Aktuálně.cz Tsao, který akademii věnoval 600 milionů tchajwanských dolarů (v přepočtu 446 milionů korun).

"Válka je nevyhnutelná. Nechceme být naivní, je lepší být připraven," říká.

Stejnou filozofii mají i zakladatelé Kuma Academy, kteří každý měsíc nabízí patnáct kurzů pro skupiny o 40 lidech. "Rádi bychom docílili toho, aby v každé rodině byl alespoň jeden člověk, který by věděl, co má dělat," vysvětluje na Tchaj-wanu s 23 miliony obyvatel jeden ze zakladatelů organizace a armádní analytik Marco Ho. V následujících třech letech chce akademie vycvičit tři miliony občanských bojovníků.

"V kurzech se nejprve snažíme seznámit účastníky s problematikou války. Když situaci porozumí, nebude je paralyzovat strach," vysvětluje. "Získají praktické znalosti - jak se zachovat, kde najít kryty, jak poskytnout první pomoc a dostat zraněné ze zasažených oblastí, co si vzít s sebou do krytů nebo jak se spojit s rodinou." Také se lidé naučí držet zbraň a použít ji.

Jak zastavit krvácení

Kuma Academy ale není jediná, přípravné kurzy obecně na krizové situace nabízí na ostrově i nezisková organizace Forward Alliance. "Katastrofy nejsou na Tchaj-wanu výjimečné. Máme tajfuny, zemětřesení a také agresivního souseda, který se nás snaží ovládnout," vysvětluje ve výcvikovém centru jeho zakladatel a bývalý člen speciálních jednotek Enoch Wu.

"Připravenost nezastaví další zemětřesení, ale může odradit jiné státy od útoku na nás," domnívá se. "Učíme civilisty zachraňovat životy, ale také ukazujeme mezinárodní komunitě, že jsme daleko odolnější, protože máme ochotnou veřejnost," vysvětluje další rozměr kurzů Wu.

Na první lekci, kterou sledovala i reportérka Aktuálně.cz, se účastníci pod vedením profesionálních zdravotníků a hasičů učí, jak přesunout raněné do bezpečí a jak zastavit krvácení. Podle Wua je to nejčastější příčina úmrtí při katastrofách. V navazujících kurzech si lidé osvojí už různé znalosti.

"Devadesáti procentům našich účastníků je dvacet až padesát let a 60 procent tvoří ženy," vyjmenovává Wu obecné statistiky.

Počet zájemců po začátku ruské invaze na Ukrajinu výrazně stoupl. "Řekli byste, že se to zvedne pokaždé, když Čína pořádá vojenské cvičení kolem ostrova, ale to se neděje," říká profesionální zdravotník a lektor Foward Alliance Jack. "Peking to ale dělá každých pár let, takže se to lidé už naučili přecházet. S Ukrajinou je to jiné, protože vidíme krutost a skutečnou tvář války. Většina studentů mluví o Ukrajině a obává se, kolik lidí by Čína na Tchaj-wanu zabila."

Továrny na dosah banditů

Na tyto obavy reaguje Tchaj-wan i ekonomicky. Jedním z kroků průmyslu a vlády je snaha o rozšiřování továren na čipy mimo ostrov. Mezi zájemci je i Česko, které se předběžně dohodlo na výstavbě výzkumného centra.

"Díváme se na to z dlouhodobého hlediska, pro které je důležité diverzifikovat trh. Pokud by byl narušen provoz TSMC, mělo by to dopad na vývoj vyspělé technologie, jako je umělá inteligence nebo počítačové servery. Nechceme, aby byl globální vývoj poškozený v případě, že Tchaj-wan napadne Čína," uvádí Tsao. "Nechceme ponechat veškerou výrobu čipů na jednom místě, když je to na dosah banditů."

Nejde tedy o politickou strategii? "Nepoužíváme čipy jako vyjednávací páku proti jiným státům. Naše bezpečnost je důležitá, ale nesmíme být sobečtí," doplňuje miliardář. "Z globálního hlediska by nám neměly přijít na pomoc proto, že máme čipy, ale protože společně stojíme proti nebezpečnému, agresivnímu a zlému režimu."

