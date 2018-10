Žena zmizelého Saúda promluvila: Schůzky na konzulátu se bál. Nemůžu spát ani jíst

Kritik saúdskoarabského režimu Džamál Chášakdží zmizel na konzulátu své země v Istanbulu. Jeho snoubenka nyní podrobně popsala poslední chvíle.

Istanbul - Svého snoubence Hatice Cengizová vyprovodila až ke vchodu saúdskoarabského konzulátu v Istanbulu, na kterém měli obdržet už poslední dokumenty potřebné k jejich blížící se svatbě. Zmeškala kvůli tomu přednášku na místní univerzitě, kde si dodělává doktorát. Cestou v taxíku se bavili o své společné budoucnosti.

Těšili se na život v novém istanbulském bytě, který Džamál Chášakdží nedávno koupil a postupně ho zařizoval nábytkem.

Když dorazili na místo, rozhodla se na něj počkat venku. "Fajn, miláčku," vzpomíná na jeho poslední slova k ní. Hatice čekala od jedné hodiny až do čtyř. Zoufale kontrolovala otevírací dobu na internetu. Konzulát zavřel v půl čtvrté. Po jejím snoubenci nebylo ani stopy.

Od zmizení saúdskoarabského novináře a kritika režimu Džamála Chášakdžího uběhl týden a jeho přítelkyně dostala přidělenou policejní ochranku. Dva muži v civilu ji doprovázeli i během rozhovoru pro deník Washington Post, pro který Chášakdží také psal. Americkému listu poprvé podrobně popsala okolnosti zmizení svého snoubence.

Šestatřicetiletá žena nyní neví, jestli je její nastávající vůbec ještě naživu. Turecké úřady ho považují za mrtvého. Podle nich byl zabit uvnitř konzulátu v Istanbulu. Jeho tělo pravděpodobně místo činu opustilo v jednom ze dvou vozů SUV, které ten den z areálu odjely. Žádné důkazy ani jistotu ale nemají.

"Mám pocit, že už vlastně nežiju. Nemůžu spát, nemůžu ani jíst," sdělila vystrašená žena americkému listu.

Příliš krátká love story

Už dvakrát Cengizovou vyslýchala turecká policie. Poprvé v ten samý den, co Chášakdží zmizel. Tehdy svého snoubence identifikovala na záběrech z bezpečnostní kamery: devětapadesátiletý novinář oblečený v tmavé bundě vešel dovnitř. Záběr, jak vychází zase ven, chybí. Saúdská Arábie přesto tvrdí, že konzulát v pořádku opustil.

V pondělí přišla na policejní stanici znovu. Přinesla s sebou jeho oblečení a osobní věci, ze kterých si policisté odebrali vzorky DNA. A vyšetřovatelům vyprávěla jejich příběh.

Jejich vztah netrval dlouho. Novináře a kritika režimu saúdskoarabského prince Mohameda bin Salmána poprvé potkala v květnu na konferenci, na které byl hostem. Úplně neznámý pro ni ale nebyl. Jakmile byla příležitost, dala se s ním do řeči. Zůstali v kontaktu a znovu se setkali, když se Chášakdží do Istanbulu vrátil. Minulý měsíc ji požádal o ruku. I přes třiadvacetiletý věkový rozdíl její rodina souhlasila.

"V jednu chvíli řekl, že by bylo možná lepší, kdyby tam (na konzulát) nechodil," vybavuje si teď poslední chvíle, které s ním strávila. "Bál se, že by se něco mohlo stát," popisuje loučení před saúdskoarabským konzulátem. Chášakdží se loni odstěhoval do Spojených států, protože se bál, že by v rodné zemi mohl skončit ve vězení.

Kvůli plánované svatbě s Haticí, která je Turkyně, ale potřeboval dokumenty o svém předchozím rozvodu. A ty mu mohli vydat pouze saúdskoarabské úřady. První schůzka na konzulátu proběhla bez problémů. Týden nato měl na plánovanou druhou, ze které se už ale nevrátil.

Kde je Džamál?

Hatice na úřad telefonovala, ale marně. Muž na vrátnici jí sdělil, že uvnitř nikdo není, všichni už šli domů. Volala na policii, dokonce člověku blízkému prezidentovi Erdoganovi, jak jí v případě nouze radil Chášakdží.

"Jako jeho snoubenka, jako někdo blízký Džamálovi, jako někdo, kdo je do něho zamilovaný, čekám na informace od své vlády o tom, co se s ním stalo. Kde je Džamál?" ptá se Hatice týden poté. "Je to zodpovědnost Saúdské Arábie. Musí vysvětlit a dokázat, jak, kdy a kudy Džamál odešel," míní. Dokud nebude mít důkaz, že ho zabili, bude věřit, že je naživu, říká.

Týden po jeho zmizení saúdskoarabské úřady souhlasily, že umožní turecké straně konzulát prohledat. Do případu se vložil i turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. Rijádu vzkázal, že očekává vysvětlení. "Úředníci z konzulátu se nemohou zachránit tím, že jednoduše řeknou, že odešel," cituje jeho prohlášení britský list The Guardian.

Protože žil Chášakdží ve Spojených státech, ozval se i americký ministr zahraničí Mike Pompeo. "Vyzýváme vládu Saúdské Arábie, aby podpořila důkladné vyšetření zmizení pana Chášakdžího a byla transparentní ohledně výsledků tohoto vyšetřování," nechal se slyšet.

Video: Saúdští Arabové otevřeli konzulát, ve kterém zmizel saúdskoarabský novinář