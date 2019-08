Snaha zastavit tvrdý brexit má trhliny. Britská vláda chce odložit jednání parlamentu

Britská vláda se podle zdrojů stanice BBC a dalších médií chystá požádat královnu Alžbětu II. o přerušení zasedání parlamentu krátce po skončení letní přestávky v září až do 14. října. Poslanci by tak zřejmě neměli čas zabránit brexitu bez dohody legislativní cestou. Downing Street zprávu zatím nekomentovala.

Spojené království má opustit Evropskou unii 31. října. Nový premiér Boris Johnson dává opakovaně najevo, že se tak po dvou odkladech určitě stane, ať už s dohodou o podmínkách tohoto kroku, nebo bez.

Do brexitu zbývá 64 dní, politiky tedy tlačí čas. Dolní sněmovna po letní přestávce znovu zasedne 3. září. Pak by měla jednat dva týdny a znovu na začátku října. Nyní podle britského tisku vláda chce, aby zasedání bylo přerušeno od 10. září až do 14. října, kdy jej tradičně slavnostně zahájí panovnice.

Myšlenka na přerušení parlamentní schůze, která se objevila už v minulosti, je značně kontroverzní. Její kritici ji označují za nedemokratickou.

Podle zdroje deníku The Guardian se ve středu uskuteční schůze královnina poradního sboru k tomuto plánu na jejím zámku Balmoral ve Skotsku.